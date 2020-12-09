Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в ДТП Захарова

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов написал младшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова письмо с извинениями, рассказал РИА Новости представитель потерпевших Александр Добровинский."Младший сын Сергея Захарова Валерий передал мне письмо, которое он получил от Михаила Ефремова. В нем Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере — рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика: жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца. Видимо, поэтому и мнение Валерия на это письмо пока неоднозначно", — заявил Добровинский.В письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, Ефремов пишет, что его папа "умер больше 20 лет назад" и он знает, "что значит для сына потеря отца". В этот момент, по словам актера, "рушится все то, на что можно было положиться", ведь "уходит человек, у которого можно было спросить любого совета" и уже нельзя "поговорить, посмеяться, просто посмотреть ему в глаза"."Такая потеря невосполнима. Я очень прошу вас простить меня и принять искренние соболезнования в связи с его смертью", — добавил Ефремов.Ранее письмо с извинениями он направил супруге погибшего Маргарите Захаровой.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, через несколько часов умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.
"Младший сын Сергея Захарова Валерий передал мне письмо, которое он получил от Михаила Ефремова. В нем Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере — рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика: жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца. Видимо, поэтому и мнение Валерия на это письмо пока неоднозначно", — заявил Добровинский.
В письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, Ефремов пишет, что его папа "умер больше 20 лет назад" и он знает, "что значит для сына потеря отца". В этот момент, по словам актера, "рушится все то, на что можно было положиться", ведь "уходит человек, у которого можно было спросить любого совета" и уже нельзя "поговорить, посмеяться, просто посмотреть ему в глаза".
"Такая потеря невосполнима. Я очень прошу вас простить меня и принять искренние соболезнования в связи с его смертью", — добавил Ефремов.
Ранее письмо с извинениями он направил супруге погибшего Маргарите Захаровой.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, через несколько часов умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.
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