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https://ria.ru/20201209/efremov-1588416878.html
Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в ДТП Захарова
Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в ДТП Захарова
Актер Михаил Ефремов написал младшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова письмо с извинениями, рассказал РИА Новости представитель потерпевших Александр... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:22
2020-12-09T15:48
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
белгородская область
общество
происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов написал младшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова письмо с извинениями, рассказал РИА Новости представитель потерпевших Александр Добровинский."Младший сын Сергея Захарова Валерий передал мне письмо, которое он получил от Михаила Ефремова. В нем Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере — рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика: жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца. Видимо, поэтому и мнение Валерия на это письмо пока неоднозначно", — заявил Добровинский.В письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, Ефремов пишет, что его папа "умер больше 20 лет назад" и он знает, "что значит для сына потеря отца". В этот момент, по словам актера, "рушится все то, на что можно было положиться", ведь "уходит человек, у которого можно было спросить любого совета" и уже нельзя "поговорить, посмеяться, просто посмотреть ему в глаза"."Такая потеря невосполнима. Я очень прошу вас простить меня и принять искренние соболезнования в связи с его смертью", — добавил Ефремов.Ранее письмо с извинениями он направил супруге погибшего Маргарите Захаровой.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, через несколько часов умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, белгородская область, общество, происшествия

Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в ДТП Захарова

14:22 09.12.2020 (обновлено: 15:48 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов написал младшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова письмо с извинениями, рассказал РИА Новости представитель потерпевших Александр Добровинский.
"Младший сын Сергея Захарова Валерий передал мне письмо, которое он получил от Михаила Ефремова. В нем Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере — рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика: жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца. Видимо, поэтому и мнение Валерия на это письмо пока неоднозначно", — заявил Добровинский.
© Предоставлено Александром Добровинским

Письмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова.

Письмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова
1 из 2

Письмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова.

© Предоставлено Александром Добровинским
© Предоставлено Александром Добровинским

Письмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова.

Письмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова
2 из 2

Письмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова.

© Предоставлено Александром Добровинским
1 из 2

Письмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова.

© Предоставлено Александром Добровинским
2 из 2

Письмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова.

© Предоставлено Александром Добровинским
В письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, Ефремов пишет, что его папа "умер больше 20 лет назад" и он знает, "что значит для сына потеря отца". В этот момент, по словам актера, "рушится все то, на что можно было положиться", ведь "уходит человек, у которого можно было спросить любого совета" и уже нельзя "поговорить, посмеяться, просто посмотреть ему в глаза".
"Такая потеря невосполнима. Я очень прошу вас простить меня и принять искренние соболезнования в связи с его смертью", — добавил Ефремов.
Ранее письмо с извинениями он направил супруге погибшего Маргарите Захаровой.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, через несколько часов умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваБелгородская областьОбществоПроисшествия
 
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