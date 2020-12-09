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В Саратове фура съехала в кювет после внезапной смерти водителя
В Саратове фура съехала в кювет после внезапной смерти водителя
Фура после внезапной смерти водителя съехала в кювет в Саратове, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T23:10
2020-12-09T23:10
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саратовская область
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САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости. Фура после внезапной смерти водителя съехала в кювет в Саратове, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД.ДТП произошло в 14.30 (13.30 мск) в среду на объездной дороге из микрорайона Юбилейный в микрорайон Солнечный."Водитель, данные которого устанавливаются, управляя фурой Mercedes в пути следования, допустил съезд в кювет. По прибытию на место ДТП обнаружен труп водителя, предварительно, смерть наступила еще в пути следования транспортного средства", - сказали в пресс-службе.На фото, предоставленных пресс-службой ГИБДД, запечатлен въехавший в деревья в кювете грузовой автомобиль с госномером 66 региона и надписью транспортно-логистической компании DSV.
https://ria.ru/20201209/dtp-1588453309.html
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гибдд мвд рф, саратовская область, саратов, происшествия

В Саратове фура съехала в кювет после внезапной смерти водителя

23:10 09.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости. Фура после внезапной смерти водителя съехала в кювет в Саратове, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
ДТП произошло в 14.30 (13.30 мск) в среду на объездной дороге из микрорайона Юбилейный в микрорайон Солнечный.
"Водитель, данные которого устанавливаются, управляя фурой Mercedes в пути следования, допустил съезд в кювет. По прибытию на место ДТП обнаружен труп водителя, предварительно, смерть наступила еще в пути следования транспортного средства", - сказали в пресс-службе.
На фото, предоставленных пресс-службой ГИБДД, запечатлен въехавший в деревья в кювете грузовой автомобиль с госномером 66 региона и надписью транспортно-логистической компании DSV.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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