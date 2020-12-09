https://ria.ru/20201209/dtp-1588516616.html

В Саратове фура съехала в кювет после внезапной смерти водителя

В Саратове фура съехала в кювет после внезапной смерти водителя

Фура после внезапной смерти водителя съехала в кювет в Саратове, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T23:10

2020-12-09T23:10

2020-12-09T23:10

гибдд мвд рф

саратовская область

саратов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg

САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости. Фура после внезапной смерти водителя съехала в кювет в Саратове, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД.ДТП произошло в 14.30 (13.30 мск) в среду на объездной дороге из микрорайона Юбилейный в микрорайон Солнечный."Водитель, данные которого устанавливаются, управляя фурой Mercedes в пути следования, допустил съезд в кювет. По прибытию на место ДТП обнаружен труп водителя, предварительно, смерть наступила еще в пути следования транспортного средства", - сказали в пресс-службе.На фото, предоставленных пресс-службой ГИБДД, запечатлен въехавший в деревья в кювете грузовой автомобиль с госномером 66 региона и надписью транспортно-логистической компании DSV.

https://ria.ru/20201209/dtp-1588453309.html

саратовская область

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибдд мвд рф, саратовская область, саратов, происшествия