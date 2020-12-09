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Иван Дорн стал автором музыки для мультфильма "Ну, погоди!"
Иван Дорн стал автором музыки для мультфильма "Ну, погоди!"
Музыку для новых серий перезапуска мультфильма "Ну, погоди!" написал певец и музыкант Иван Дорн, рассказала в среду председатель правления киностудии... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:58
2020-12-09T11:58
культура
дмитрий хрусталев
кино и сериалы
новости культуры
юлиана слащева
гарик харламов (игорь)
иван дорн
роза хутор
союзмультфильм
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Музыку для новых серий перезапуска мультфильма "Ну, погоди!" написал певец и музыкант Иван Дорн, рассказала в среду председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.Премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет телеведущий Дмитрий Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом Гарика Харламова. Также запущен всероссийский кастинг на голос нового персонажа - отважного Котенка, который невольно будет становиться участником вечной погони Волка за Зайцем."Музыку для серий "Ну, погоди!" написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура", - рассказала Слащева в эфире телеканала НТВ.Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала – дети 6-8 лет.
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дмитрий хрусталев, кино и сериалы, новости культуры, юлиана слащева, гарик харламов (игорь), иван дорн , роза хутор, союзмультфильм

Иван Дорн стал автором музыки для мультфильма "Ну, погоди!"

11:58 09.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец, диджей и телеведущий Иван Дорн выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Певец, диджей и телеведущий Иван Дорн выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Музыку для новых серий перезапуска мультфильма "Ну, погоди!" написал певец и музыкант Иван Дорн, рассказала в среду председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
Премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет телеведущий Дмитрий Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом Гарика Харламова. Также запущен всероссийский кастинг на голос нового персонажа - отважного Котенка, который невольно будет становиться участником вечной погони Волка за Зайцем.
"Музыку для серий "Ну, погоди!" написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура", - рассказала Слащева в эфире телеканала НТВ.
Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала – дети 6-8 лет.
Персонаж Отважный котенок из перезапуска мультфильма Ну, погоди! - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 11:24Культура
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КультураДмитрий ХрусталевКино и сериалыНовости культурыЮлиана СлащеваГарик Харламов (Игорь)Иван ДорнРоза ХуторСоюзмультфильм
 
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