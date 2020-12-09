https://ria.ru/20201209/dorn-1588372616.html

Иван Дорн стал автором музыки для мультфильма "Ну, погоди!"

Иван Дорн стал автором музыки для мультфильма "Ну, погоди!"

Музыку для новых серий перезапуска мультфильма "Ну, погоди!" написал певец и музыкант Иван Дорн, рассказала в среду председатель правления киностудии... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:58

2020-12-09T11:58

2020-12-09T11:58

культура

дмитрий хрусталев

кино и сериалы

новости культуры

юлиана слащева

гарик харламов (игорь)

иван дорн

роза хутор

союзмультфильм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152558/40/1525584071_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_10fb4cec9938673f1444fe5e863fb6a6.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Музыку для новых серий перезапуска мультфильма "Ну, погоди!" написал певец и музыкант Иван Дорн, рассказала в среду председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.Премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет телеведущий Дмитрий Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом Гарика Харламова. Также запущен всероссийский кастинг на голос нового персонажа - отважного Котенка, который невольно будет становиться участником вечной погони Волка за Зайцем."Музыку для серий "Ну, погоди!" написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура", - рассказала Слащева в эфире телеканала НТВ.Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала – дети 6-8 лет.

https://ria.ru/20201119/kasting-1585308998.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий хрусталев, кино и сериалы, новости культуры, юлиана слащева, гарик харламов (игорь), иван дорн , роза хутор, союзмультфильм