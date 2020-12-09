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Песков сообщил о мерах после ЧП с "самолетом Судного дня"
Песков сообщил о мерах после ЧП с "самолетом Судного дня"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с кражей оборудования со специального самолета Ил-80, предназначенного для управления... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:41
2020-12-09T15:41
ил-86
дмитрий песков
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с кражей оборудования со специального самолета Ил-80, предназначенного для управления войсками в условиях ядерной войны, и сообщил, что из нее будут сделаны выводы.При этом он не смог уточнить, кто должен охранять данные самолеты, — "я не могу вам сказать точно — это или Минобороны или ФСО".Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют самолетом "Судного дня".Ранее стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета и украли радиоаппаратуру стоимостью более миллиона рублей. Спецборт находился на аэродроме в Ростовской области, где проходил техобслуживание.В полицию по этому факту обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.Уголовное дело открыто по статье "Кража".
https://ria.ru/20201208/okhrana-1588197475.html
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ил-86, дмитрий песков, ростовская область, происшествия

Песков сообщил о мерах после ЧП с "самолетом Судного дня"

15:41 09.12.2020
 
© Фото : Объединенная приборостроительная корпорацияПервый бортовой комплекс технических средств (БКТС) на базе самолета ИЛ-80
Первый бортовой комплекс технических средств (БКТС) на базе самолета ИЛ-80 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Объединенная приборостроительная корпорация
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с кражей оборудования со специального самолета Ил-80, предназначенного для управления войсками в условиях ядерной войны, и сообщил, что из нее будут сделаны выводы.
"Такое ЧП, поэтому, конечно, там будет расследование, будут приняты меры, чтобы это не повторилось", — сообщил представитель Кремля.
При этом он не смог уточнить, кто должен охранять данные самолеты, — "я не могу вам сказать точно — это или Минобороны или ФСО".
Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют самолетом "Судного дня".
Воздушный командный пункт Ил-80 и МиГ-29 СМТ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
8 декабря, 13:18
Названа стоимость охраны аэродрома, где обворовали "самолет Судного дня"
Ранее стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета и украли радиоаппаратуру стоимостью более миллиона рублей. Спецборт находился на аэродроме в Ростовской области, где проходил техобслуживание.
В полицию по этому факту обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.
Уголовное дело открыто по статье "Кража".
Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП) во время празднования 100-летия авиации России в Жуковском - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 08:00
"Уже в постройке": зачем Россия возрождает "самолеты судного дня"
 
Ил-86Дмитрий ПесковРостовская областьПроисшествия
 
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