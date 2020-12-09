Песков сообщил о мерах после ЧП с "самолетом Судного дня"
© Фото : Объединенная приборостроительная корпорацияПервый бортовой комплекс технических средств (БКТС) на базе самолета ИЛ-80
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с кражей оборудования со специального самолета Ил-80, предназначенного для управления войсками в условиях ядерной войны, и сообщил, что из нее будут сделаны выводы.
"Такое ЧП, поэтому, конечно, там будет расследование, будут приняты меры, чтобы это не повторилось", — сообщил представитель Кремля.
При этом он не смог уточнить, кто должен охранять данные самолеты, — "я не могу вам сказать точно — это или Минобороны или ФСО".
Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют самолетом "Судного дня".
Ранее стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета и украли радиоаппаратуру стоимостью более миллиона рублей. Спецборт находился на аэродроме в Ростовской области, где проходил техобслуживание.
В полицию по этому факту обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.
Уголовное дело открыто по статье "Кража".
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