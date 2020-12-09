https://ria.ru/20201209/doomsday-plane-1588437897.html

Песков сообщил о мерах после ЧП с "самолетом Судного дня"

Песков сообщил о мерах после ЧП с "самолетом Судного дня"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с кражей оборудования со специального самолета Ил-80, предназначенного для управления... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:41

2020-12-09T15:41

2020-12-09T15:41

ил-86

дмитрий песков

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с кражей оборудования со специального самолета Ил-80, предназначенного для управления войсками в условиях ядерной войны, и сообщил, что из нее будут сделаны выводы.При этом он не смог уточнить, кто должен охранять данные самолеты, — "я не могу вам сказать точно — это или Минобороны или ФСО".Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют самолетом "Судного дня".Ранее стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета и украли радиоаппаратуру стоимостью более миллиона рублей. Спецборт находился на аэродроме в Ростовской области, где проходил техобслуживание.В полицию по этому факту обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.Уголовное дело открыто по статье "Кража".

https://ria.ru/20201208/okhrana-1588197475.html

https://ria.ru/20201026/samolet-sudnogo-dnya-1581159587.html

ростовская область

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ил-86, дмитрий песков, ростовская область, происшествия