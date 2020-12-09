Почти 400 жителей Подмосковья стали донорами плазмы для больных COVID-19
15:25 09.12.2020 (обновлено: 15:38 09.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Почти 400 жителей Подмосковья стали донорами плазмы крови с антителами к коронавирусу, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Заготовку, переработку, хранение и выдачу плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции осуществляет Московская областная станция переливания крови. В общей сложности донорами плазмы крови с антителами к COVID-19 стали 377 человек", - говорится в сообщении.
Главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп рассказала, что регион передал в лечебную сеть уже более 200 литров иммунной плазмы.
"Больше всего заявок поступает из медорганизаций Королева, Люберец, Видного, Воскресенска", - сказала Аппалуп.
В ведомстве напомнили, что Московская областная станция переливания крови принимает доноров ежедневно с 8.00 до 14.00.
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