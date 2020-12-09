https://ria.ru/20201209/donor-1588434807.html

Почти 400 жителей Подмосковья стали донорами плазмы для больных COVID-19

Почти 400 жителей Подмосковья стали донорами плазмы для больных COVID-19

Почти 400 жителей Подмосковья стали донорами плазмы крови с антителами к коронавирусу, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:25

2020-12-09T15:25

2020-12-09T15:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Почти 400 жителей Подмосковья стали донорами плазмы крови с антителами к коронавирусу, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп рассказала, что регион передал в лечебную сеть уже более 200 литров иммунной плазмы.В ведомстве напомнили, что Московская областная станция переливания крови принимает доноров ежедневно с 8.00 до 14.00.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/ispytateli-1588427647.html

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, московская область (подмосковье), общество