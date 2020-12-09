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https://ria.ru/20201209/donor-1588434807.html
Почти 400 жителей Подмосковья стали донорами плазмы для больных COVID-19
Почти 400 жителей Подмосковья стали донорами плазмы для больных COVID-19
Почти 400 жителей Подмосковья стали донорами плазмы крови с антителами к коронавирусу, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:25
2020-12-09T15:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Почти 400 жителей Подмосковья стали донорами плазмы крови с антителами к коронавирусу, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп рассказала, что регион передал в лечебную сеть уже более 200 литров иммунной плазмы.В ведомстве напомнили, что Московская областная станция переливания крови принимает доноров ежедневно с 8.00 до 14.00.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, московская область (подмосковье), общество

Почти 400 жителей Подмосковья стали донорами плазмы для больных COVID-19

15:25 09.12.2020 (обновлено: 15:38 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Почти 400 жителей Подмосковья стали донорами плазмы крови с антителами к коронавирусу, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Заготовку, переработку, хранение и выдачу плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции осуществляет Московская областная станция переливания крови. В общей сложности донорами плазмы крови с антителами к COVID-19 стали 377 человек", - говорится в сообщении.
Офис компании Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп рассказала, что регион передал в лечебную сеть уже более 200 литров иммунной плазмы.
"Больше всего заявок поступает из медорганизаций Королева, Люберец, Видного, Воскресенска", - сказала Аппалуп.
В ведомстве напомнили, что Московская областная станция переливания крови принимает доноров ежедневно с 8.00 до 14.00.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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