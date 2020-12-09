https://ria.ru/20201209/distantsionka-1588387322.html
Госдума сняла с рассмотрения проект о порядке дистанционного образования
Госдума сняла с рассмотрения проект о порядке дистанционного образования
Госдума на планарном заседании в среду сняла с рассмотрения вопрос о порядке дистанционного образования в РФ, депутаты приняли решение единогласно. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:43
2020-12-09T12:43
2020-12-09T13:05
социальный навигатор
сн_образование
госдума рф
вячеслав никонов
вячеслав володин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581915310_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_e20d9f391accafff448ccb11b0dafe97.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Госдума на планарном заседании в среду сняла с рассмотрения вопрос о порядке дистанционного образования в РФ, депутаты приняли решение единогласно.В ходе обсуждения решения глава комитета ГД по науке и образованию Вячеслав Никонов отметил, что готов снять с рассмотрения этот вопрос, так как "никакой острой необходимости не существует".Депутаты ГД отмечали, что получают "вал обращений" по поводу этого законопроекта.Спикер ГД Вячеслав Володин уточнил, что вопрос снимается с повестки "для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями"."Правильно было бы обсудить это с родительским сообществом, учительским сообществом", - сказал он.
https://ria.ru/20201130/gosduma-1586918164.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581915310_341:0:2221:1410_1920x0_80_0_0_2aaf6fd2385b02679946bef9a8c6aca1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, госдума рф, вячеслав никонов, вячеслав володин, общество