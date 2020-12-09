https://ria.ru/20201209/distantsionka-1588387322.html

Госдума сняла с рассмотрения проект о порядке дистанционного образования

Госдума сняла с рассмотрения проект о порядке дистанционного образования

Госдума на планарном заседании в среду сняла с рассмотрения вопрос о порядке дистанционного образования в РФ, депутаты приняли решение единогласно. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:43

2020-12-09T12:43

2020-12-09T13:05

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госдума рф

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Госдума на планарном заседании в среду сняла с рассмотрения вопрос о порядке дистанционного образования в РФ, депутаты приняли решение единогласно.В ходе обсуждения решения глава комитета ГД по науке и образованию Вячеслав Никонов отметил, что готов снять с рассмотрения этот вопрос, так как "никакой острой необходимости не существует".Депутаты ГД отмечали, что получают "вал обращений" по поводу этого законопроекта.Спикер ГД Вячеслав Володин уточнил, что вопрос снимается с повестки "для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями"."Правильно было бы обсудить это с родительским сообществом, учительским сообществом", - сказал он.

https://ria.ru/20201130/gosduma-1586918164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, госдума рф, вячеслав никонов, вячеслав володин, общество