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Госдума сняла с рассмотрения проект о порядке дистанционного образования
Госдума сняла с рассмотрения проект о порядке дистанционного образования
Госдума на планарном заседании в среду сняла с рассмотрения вопрос о порядке дистанционного образования в РФ, депутаты приняли решение единогласно. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:43
2020-12-09T13:05
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сн_образование
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Госдума на планарном заседании в среду сняла с рассмотрения вопрос о порядке дистанционного образования в РФ, депутаты приняли решение единогласно.В ходе обсуждения решения глава комитета ГД по науке и образованию Вячеслав Никонов отметил, что готов снять с рассмотрения этот вопрос, так как "никакой острой необходимости не существует".Депутаты ГД отмечали, что получают "вал обращений" по поводу этого законопроекта.Спикер ГД Вячеслав Володин уточнил, что вопрос снимается с повестки "для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями"."Правильно было бы обсудить это с родительским сообществом, учительским сообществом", - сказал он.
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социальный навигатор, сн_образование, госдума рф, вячеслав никонов, вячеслав володин, общество

Госдума сняла с рассмотрения проект о порядке дистанционного образования

12:43 09.12.2020 (обновлено: 13:05 09.12.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Заседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Госдума на планарном заседании в среду сняла с рассмотрения вопрос о порядке дистанционного образования в РФ, депутаты приняли решение единогласно.
В ходе обсуждения решения глава комитета ГД по науке и образованию Вячеслав Никонов отметил, что готов снять с рассмотрения этот вопрос, так как "никакой острой необходимости не существует".
Депутаты ГД отмечали, что получают "вал обращений" по поводу этого законопроекта.
Спикер ГД Вячеслав Володин уточнил, что вопрос снимается с повестки "для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями".
"Правильно было бы обсудить это с родительским сообществом, учительским сообществом", - сказал он.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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В Госдуме назвали дистанционку вынужденной мерой
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеГосдума РФВячеслав НиконовВячеслав ВолодинОбщество
 
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