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Европа создает "министерство неправды" для борьбы с Россией
Европа создает "министерство неправды" для борьбы с Россией
Европа снова грозит России санкциями, жесткими и беспощадными. На этот раз — за распространение дезинформации относительно коронавируса. Об этом говорится в... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T08:00
2020-12-09T08:03
коронавирус covid-19
россия
5g
еврокомиссия
европа
авторы
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Европа снова грозит России санкциями, жесткими и беспощадными. На этот раз — за распространение дезинформации относительно коронавируса. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии с громким названием "План действий в области демократии". Документ этот был презентован на прошедшей неделе в Брюсселе еврокомиссаром по вопросам юстиции Верой Юровой, которая заявила, что атаки России и Китая против европейской демократии отныне "не останутся безнаказанными", поскольку на базе этого доклада на следующий год готовятся законодательные инициативы с целью примерно наказывать названных "нарушителей".Это далеко не первый случай, когда официальные лица на Западе предъявляют нам обвинения в распространении дезинформации, подрывающие основы демократии и общеевропейскую борьбу против эпидемии COVID-19. Еще весной министр иностранных дел России Сергей Лавров развел руками по этому поводу: "Что касается заявлений Европейской внешнеполитической службы о дезинформации, которая якобы распространяется нашими странами по поводу всего, что происходит с коронавирусом, мне даже комментировать не вполне корректно, потому что ни единого факта, подтверждающего такие утверждения, нам не было предъявлено. Собственно говоря, мы эти факты и не просим нам предоставить. Мы уже привыкли, что наши западные коллеги все чаще и чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы".Но одно дело — заявления различных деятелей, а здесь ведь Еврокомиссия подготовила доклад, на базе которого готовится законодательная инициатива. Поэтому даже было любопытно наконец-то ознакомиться с доказательной базой относительно наших прегрешений перед Европой. Но выяснилось, что единственным доказательством "подрывной работы России и Китая" против европейских усилий по борьбе с коронавирусом является пресловутый "информационный спецназ" Евросоюза East Stratcom Task Force, официальное подразделение Европейской службы внешнеполитической деятельности, созданное специально для информационной войны против нашего государства.Данная структура, собирающая на своем ресурсе EUvsDisinfo "базу данных прокремлевской дезинформации", сама уже не раз была поймана на откровенных фейках. А когда ее "эксперты" зарвались и решили, что они могут так же бездоказательно, как они обвиняют российские СМИ, вешать ярлык "прокремлевское" на массмедиа самого Евросоюза, депутаты парламента Нидерландов даже потребовали их закрытия. С тех пор "информационный спецназ" урок усвоил и старается не трогать СМИ Западной Европы. Но при этом его методы не изменились: о нас он продолжает писать так же. И вот отчет этой более чем сомнительной антироссийской структуры — это единственное доказательство нашей "вины", за которую уже готовятся новые санкции.В докладе Еврокомиссии значится, что база EUvsDisinfo уже насчитывает "более 500 примеров прокремлевской дезинформации о COVID-19". Сами же "информспецназовцы" гордо докладывают, что таких примеров у них уже более 640. Они настаивают, что эта подрывная кампания приносит свои плоды, создавая опасность для доверчивых европейцев. В подтверждение приводится такой факт: "треть граждан Британии верят, что водка может быть использована в качестве санитайзера для рук". Водка (!) — какие еще нужны доказательства виновности русских? Наверняка ведь больше некому внушить такую мысль британцам. Жаль, не приводят эти "специалисты по России" ссылок на то, кто же у нас предлагал использовать водку для внешнего, а не для внутреннего употребления.Даже беглый анализ той базы данных, которую Еврокомиссия положила в основу официальных обвинений против России, показывает, что большей частью она состоит из ссылок на чье-то частное мнение или на ресурсы, вообще не имеющие никакого отношения к нашему государству. А выводы самого EUvsDisinfo чаще всего являются абсолютно субъективными и не имеющими отношения к реальности.Причем его порой даже не волнует тот факт, что государственные средства массовой информации России как раз критикуют то мнение, которое сам EUvsDisinfo определяет как "прокремлевское". Например, европейские борцы против дезинформации ссылаются на некий частный YouTube-канал, который действительно вовсю продвигает мнение о том, что причиной эпидемии стало развитие 5G-технологий. Но дело в том, что именно этот канал постоянно обрушивается на российское государственное телевидение в связи с тем, что оно высмеивает данную конспирологическую теорию. Следуя логике европейских обличителей, государственные телеканалы России яростно борются с "прокремлевской" точкой зрения. Но почему-то EUvsDisinfo не делает такого вывода.Основной прием этих "борцов против фейков" донельзя примитивен: они выхватывают мнение какого-либо эксперта на российском ток-шоу и выдают его за злокозненный план Кремля. Тот факт, что в этом же шоу звучат прямо противоположные точки зрения и они даже составляют большинство, попросту игнорируется. А ведь поставь цитату эксперта с противоположной стороны и выдай его за "мнение Кремля" — и получится совершенно иная картина.Хотя составителей досье никогда не смущало и прямое противоречие своих же собственных "доказательств". Так, в одном из докладов по "российской дезинформации относительно коронавируса" его авторы заявили, что российские государственные СМИ "явно защищают Китай от международной критики". В подтверждение своего утверждения они привели ссылку на сообщение РИА Новости с цитатой Дмитрия Пескова, отвергающего конспирологические теории об искусственном происхождении COVID-19. При этом одним из главных "обвинений" против России, которое постоянно звучит во всех отчетах EUvsDisinfo, является утверждение, что теория искусственного происхождения вируса — это "повторяющийся прокремлевский дезинформационный нарратив". То есть, получается, Песков тоже выступает против "прокремлевского нарратива". Похоже, европейский "информационный спецназ" — единственный орган, который вправе определять, что думает Кремль.Или вот еще один пример "российской дезинформации" от европейских борцов с нею. В октябре они опубликовали со ссылкой на российские СМИ предположение о том, что в конечном итоге украинские власти, априори отказываясь от российской вакцины, будут наживаться на ее перепродаже из Европы по схеме, аналогичной "Роттердам+", при которой российский газ на Украину поступал под видом европейского. EUvsDisinfo решительно опровергает это предположение, но скрывает от своих читателей (соответственно, и от Еврокомиссии тоже) тот факт, что российские СМИ лишь процитировали известного украинского блогера Анатолия Шария и его интервью украинскому же телеканалу. Видимо, "борцы с российскими фейками" посчитали такую "мелочь" не заслуживающей внимания. А сообщили бы — тогда, по логике еврокомиссара Юровой, санкции надо бы накладывать и на Украину.Из таких вот умолчаний, монтажа, передергиваний, отсутствия ссылок на первоисточник, откровенных манипуляций и состоит "база данных российской дезинформации", положенная в основу жестких обвинений против России в докладе Еврокомиссии. Причем в большинстве сообщений East Stratcom Task Force содержатся бездоказательные обвинения (читай: фейки) против российской вакцины от коронавируса.Еврокомиссар Юрова, грозя решительными действиями в борьбе против "российской дезинформации", "успокоила" западных журналистов: "Мы не собираемся становиться "министерством правды". И тут же добавила: "Новые технологии должны быть инструментом эмансипации, а не дезинформации. Я не хочу, чтобы выборы становились соревнованием грязных методов. Мы насмотрелись достаточно на Cambridge Analytica и референдум по Брекситу". Сказав это, европейская чиновница сама допустила откровенную фальсификацию, поскольку все обвинения по поводу вмешательства России в Брексит оказались пустышкой. На днях, к примеру, британский суд вынудил журналистку The Observer Карол Кадвалард извиниться перед спонсором кампании за выход из Евросоюза Арроном Бэнксом, которого она на протяжении нескольких лет безосновательно обвиняла в "работе на Кремль". Но, как видите, еврокомиссары продолжают распространять ложный нарратив о том, что в британский референдум кто-то вмешивался.И тут становятся понятными слова Юровой: Еврокомиссия действительно не собирается создавать "министерство правды". Судя по грязным методам информационной антироссийской кампании от официального подразделения Евросоюза, можно предположить, что Брюссель уже создал свое "министерство неправды". Даже Оруэлл до такого не додумался.
https://ria.ru/20200611/1572801652.html
https://ria.ru/20180411/1518318178.html
https://ria.ru/20200620/1573205230.html
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коронавирус covid-19, россия, 5g, еврокомиссия, европа, авторы

Европа создает "министерство неправды" для борьбы с Россией

08:00 09.12.2020 (обновлено: 08:03 09.12.2020)
 
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Francisco Seco
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Европа снова грозит России санкциями, жесткими и беспощадными. На этот раз — за распространение дезинформации относительно коронавируса. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии с громким названием "План действий в области демократии". Документ этот был презентован на прошедшей неделе в Брюсселе еврокомиссаром по вопросам юстиции Верой Юровой, которая заявила, что атаки России и Китая против европейской демократии отныне "не останутся безнаказанными", поскольку на базе этого доклада на следующий год готовятся законодательные инициативы с целью примерно наказывать названных "нарушителей".
Это далеко не первый случай, когда официальные лица на Западе предъявляют нам обвинения в распространении дезинформации, подрывающие основы демократии и общеевропейскую борьбу против эпидемии COVID-19. Еще весной министр иностранных дел России Сергей Лавров развел руками по этому поводу: "Что касается заявлений Европейской внешнеполитической службы о дезинформации, которая якобы распространяется нашими странами по поводу всего, что происходит с коронавирусом, мне даже комментировать не вполне корректно, потому что ни единого факта, подтверждающего такие утверждения, нам не было предъявлено. Собственно говоря, мы эти факты и не просим нам предоставить. Мы уже привыкли, что наши западные коллеги все чаще и чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы".
Врачи в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.06.2020
11 июня, 13:07Распространение нового коронавируса
Депутат назвал заявления ЕК по коронавирусу "охотой на ведьм"
Но одно дело — заявления различных деятелей, а здесь ведь Еврокомиссия подготовила доклад, на базе которого готовится законодательная инициатива. Поэтому даже было любопытно наконец-то ознакомиться с доказательной базой относительно наших прегрешений перед Европой. Но выяснилось, что единственным доказательством "подрывной работы России и Китая" против европейских усилий по борьбе с коронавирусом является пресловутый "информационный спецназ" Евросоюза East Stratcom Task Force, официальное подразделение Европейской службы внешнеполитической деятельности, созданное специально для информационной войны против нашего государства.
Данная структура, собирающая на своем ресурсе EUvsDisinfo "базу данных прокремлевской дезинформации", сама уже не раз была поймана на откровенных фейках. А когда ее "эксперты" зарвались и решили, что они могут так же бездоказательно, как они обвиняют российские СМИ, вешать ярлык "прокремлевское" на массмедиа самого Евросоюза, депутаты парламента Нидерландов даже потребовали их закрытия. С тех пор "информационный спецназ" урок усвоил и старается не трогать СМИ Западной Европы. Но при этом его методы не изменились: о нас он продолжает писать так же. И вот отчет этой более чем сомнительной антироссийской структуры — это единственное доказательство нашей "вины", за которую уже готовятся новые санкции.
Просмотр сайта Европа против дезинформации (Euvsdisinfo.eu) - РИА Новости, 1920, 11.04.2018
11 апреля 2018, 08:00
"Европейский информационный спецназ" могут закрыть за фейки
В докладе Еврокомиссии значится, что база EUvsDisinfo уже насчитывает "более 500 примеров прокремлевской дезинформации о COVID-19". Сами же "информспецназовцы" гордо докладывают, что таких примеров у них уже более 640. Они настаивают, что эта подрывная кампания приносит свои плоды, создавая опасность для доверчивых европейцев. В подтверждение приводится такой факт: "треть граждан Британии верят, что водка может быть использована в качестве санитайзера для рук". Водка (!) — какие еще нужны доказательства виновности русских? Наверняка ведь больше некому внушить такую мысль британцам. Жаль, не приводят эти "специалисты по России" ссылок на то, кто же у нас предлагал использовать водку для внешнего, а не для внутреннего употребления.
Даже беглый анализ той базы данных, которую Еврокомиссия положила в основу официальных обвинений против России, показывает, что большей частью она состоит из ссылок на чье-то частное мнение или на ресурсы, вообще не имеющие никакого отношения к нашему государству. А выводы самого EUvsDisinfo чаще всего являются абсолютно субъективными и не имеющими отношения к реальности.
Причем его порой даже не волнует тот факт, что государственные средства массовой информации России как раз критикуют то мнение, которое сам EUvsDisinfo определяет как "прокремлевское". Например, европейские борцы против дезинформации ссылаются на некий частный YouTube-канал, который действительно вовсю продвигает мнение о том, что причиной эпидемии стало развитие 5G-технологий. Но дело в том, что именно этот канал постоянно обрушивается на российское государственное телевидение в связи с тем, что оно высмеивает данную конспирологическую теорию. Следуя логике европейских обличителей, государственные телеканалы России яростно борются с "прокремлевской" точкой зрения. Но почему-то EUvsDisinfo не делает такого вывода.
Монтажник на вышке сотовой связи - РИА Новости, 1920, 20.06.2020
20 июня, 08:00РИА Наука
Опасные связи 5G. Что ждать от сетей нового поколения
Основной прием этих "борцов против фейков" донельзя примитивен: они выхватывают мнение какого-либо эксперта на российском ток-шоу и выдают его за злокозненный план Кремля. Тот факт, что в этом же шоу звучат прямо противоположные точки зрения и они даже составляют большинство, попросту игнорируется. А ведь поставь цитату эксперта с противоположной стороны и выдай его за "мнение Кремля" — и получится совершенно иная картина.
Хотя составителей досье никогда не смущало и прямое противоречие своих же собственных "доказательств". Так, в одном из докладов по "российской дезинформации относительно коронавируса" его авторы заявили, что российские государственные СМИ "явно защищают Китай от международной критики". В подтверждение своего утверждения они привели ссылку на сообщение РИА Новости с цитатой Дмитрия Пескова, отвергающего конспирологические теории об искусственном происхождении COVID-19. При этом одним из главных "обвинений" против России, которое постоянно звучит во всех отчетах EUvsDisinfo, является утверждение, что теория искусственного происхождения вируса — это "повторяющийся прокремлевский дезинформационный нарратив". То есть, получается, Песков тоже выступает против "прокремлевского нарратива". Похоже, европейский "информационный спецназ" — единственный орган, который вправе определять, что думает Кремль.
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 11:48Распространение нового коронавируса
Китай оценил подход России к вопросу о происхождении коронавируса
Или вот еще один пример "российской дезинформации" от европейских борцов с нею. В октябре они опубликовали со ссылкой на российские СМИ предположение о том, что в конечном итоге украинские власти, априори отказываясь от российской вакцины, будут наживаться на ее перепродаже из Европы по схеме, аналогичной "Роттердам+", при которой российский газ на Украину поступал под видом европейского. EUvsDisinfo решительно опровергает это предположение, но скрывает от своих читателей (соответственно, и от Еврокомиссии тоже) тот факт, что российские СМИ лишь процитировали известного украинского блогера Анатолия Шария и его интервью украинскому же телеканалу. Видимо, "борцы с российскими фейками" посчитали такую "мелочь" не заслуживающей внимания. А сообщили бы — тогда, по логике еврокомиссара Юровой, санкции надо бы накладывать и на Украину.
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 04:41Распространение нового коронавируса
Шарий рассказал, как Киев намерен нажиться на вакцине из России
Из таких вот умолчаний, монтажа, передергиваний, отсутствия ссылок на первоисточник, откровенных манипуляций и состоит "база данных российской дезинформации", положенная в основу жестких обвинений против России в докладе Еврокомиссии. Причем в большинстве сообщений East Stratcom Task Force содержатся бездоказательные обвинения (читай: фейки) против российской вакцины от коронавируса.
Еврокомиссар Юрова, грозя решительными действиями в борьбе против "российской дезинформации", "успокоила" западных журналистов: "Мы не собираемся становиться "министерством правды". И тут же добавила: "Новые технологии должны быть инструментом эмансипации, а не дезинформации. Я не хочу, чтобы выборы становились соревнованием грязных методов. Мы насмотрелись достаточно на Cambridge Analytica и референдум по Брекситу". Сказав это, европейская чиновница сама допустила откровенную фальсификацию, поскольку все обвинения по поводу вмешательства России в Брексит оказались пустышкой. На днях, к примеру, британский суд вынудил журналистку The Observer Карол Кадвалард извиниться перед спонсором кампании за выход из Евросоюза Арроном Бэнксом, которого она на протяжении нескольких лет безосновательно обвиняла в "работе на Кремль". Но, как видите, еврокомиссары продолжают распространять ложный нарратив о том, что в британский референдум кто-то вмешивался.
И тут становятся понятными слова Юровой: Еврокомиссия действительно не собирается создавать "министерство правды". Судя по грязным методам информационной антироссийской кампании от официального подразделения Евросоюза, можно предположить, что Брюссель уже создал свое "министерство неправды". Даже Оруэлл до такого не додумался.
 
Коронавирус COVID-19Россия5GЕврокомиссияЕвропаАвторы
 
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