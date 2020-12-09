https://ria.ru/20201209/deti-1588449352.html

Власти Крыма прокомментировали ситуацию с изъятием 15 детей из семьи

Власти Крыма прокомментировали ситуацию с изъятием 15 детей из семьи

Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик назвала неоднозначной ситуацию с изъятием 15 детей из приемной семьи. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:33

2020-12-09T16:33

2020-12-09T16:33

россия

анна кузнецова

ирина клюева

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик назвала неоднозначной ситуацию с изъятием 15 детей из приемной семьи.Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изымают 15 приемных детей из семьи в Крыму. Причина - ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей. Речь идет о семье Тоцких из села Дубки Симферопольского района. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова назвала изъятие органами опеки детей из многодетной семьи необоснованным. Детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева обратилась к руководству администрации Симферопольского района с просьбой отменить решение об изъятии 15 детей из семьи до получения результатов проверок правоохранителями и психологической экспертизы."Ситуация неоднозначная: с одной стороны, видны положительные отзывы соседей, рассказ родителей. С другой стороны, не все дети хотят вернуться в приемную семью", - приводит слова Лаврик пресс-служба министерства.В частности, министр подчеркнула, что двое детей из семьи Тоцких и трое из семьи Астаховых не хотят возвращаться обратно к приемным родителям."Данный вопрос я ставлю на личный контроль. Очень важно сейчас не занимать чью-либо сторону, а разобраться с тем, что в итоге будет лучше для детей, и защитить их интересы. Никто не должен быть заложником ситуации. Детям необходимо расти в семье, где им будет комфортно, и они будут чувствовать себя защищенными", - отметила министр.

https://ria.ru/20201201/priemnye-1587181898.html

https://ria.ru/20201116/deti--1584896191.html

россия

республика крым

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россия, анна кузнецова, ирина клюева, республика крым, происшествия