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Власти Крыма прокомментировали ситуацию с изъятием 15 детей из семьи
Власти Крыма прокомментировали ситуацию с изъятием 15 детей из семьи
Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик назвала неоднозначной ситуацию с изъятием 15 детей из приемной семьи. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:33
2020-12-09T16:33
россия
анна кузнецова
ирина клюева
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик назвала неоднозначной ситуацию с изъятием 15 детей из приемной семьи.Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изымают 15 приемных детей из семьи в Крыму. Причина - ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей. Речь идет о семье Тоцких из села Дубки Симферопольского района. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова назвала изъятие органами опеки детей из многодетной семьи необоснованным. Детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева обратилась к руководству администрации Симферопольского района с просьбой отменить решение об изъятии 15 детей из семьи до получения результатов проверок правоохранителями и психологической экспертизы."Ситуация неоднозначная: с одной стороны, видны положительные отзывы соседей, рассказ родителей. С другой стороны, не все дети хотят вернуться в приемную семью", - приводит слова Лаврик пресс-служба министерства.В частности, министр подчеркнула, что двое детей из семьи Тоцких и трое из семьи Астаховых не хотят возвращаться обратно к приемным родителям."Данный вопрос я ставлю на личный контроль. Очень важно сейчас не занимать чью-либо сторону, а разобраться с тем, что в итоге будет лучше для детей, и защитить их интересы. Никто не должен быть заложником ситуации. Детям необходимо расти в семье, где им будет комфортно, и они будут чувствовать себя защищенными", - отметила министр.
https://ria.ru/20201201/priemnye-1587181898.html
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россия, анна кузнецова, ирина клюева, республика крым, происшествия

Власти Крыма прокомментировали ситуацию с изъятием 15 детей из семьи

16:33 09.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик назвала неоднозначной ситуацию с изъятием 15 детей из приемной семьи.
Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изымают 15 приемных детей из семьи в Крыму. Причина - ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей. Речь идет о семье Тоцких из села Дубки Симферопольского района. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова назвала изъятие органами опеки детей из многодетной семьи необоснованным. Детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева обратилась к руководству администрации Симферопольского района с просьбой отменить решение об изъятии 15 детей из семьи до получения результатов проверок правоохранителями и психологической экспертизы.
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В Крыму начали проверку после изъятия 15 приемных детей из семьи
"Ситуация неоднозначная: с одной стороны, видны положительные отзывы соседей, рассказ родителей. С другой стороны, не все дети хотят вернуться в приемную семью", - приводит слова Лаврик пресс-служба министерства.
В частности, министр подчеркнула, что двое детей из семьи Тоцких и трое из семьи Астаховых не хотят возвращаться обратно к приемным родителям.
"Данный вопрос я ставлю на личный контроль. Очень важно сейчас не занимать чью-либо сторону, а разобраться с тем, что в итоге будет лучше для детей, и защитить их интересы. Никто не должен быть заложником ситуации. Детям необходимо расти в семье, где им будет комфортно, и они будут чувствовать себя защищенными", - отметила министр.
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