https://ria.ru/20201209/desten-1588436659.html

Charlie Hebdo назвал Жискара Д'Эстена "могильщиком" и "неудачником"

Charlie Hebdo назвал Жискара Д'Эстена "могильщиком" и "неудачником"

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo попрощался с бывший президентом Франции Жискаром Д'Эстеном, который скончался в возрасте 94 лет 2 декабря,... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:35

2020-12-09T15:35

2020-12-09T15:35

валери жискар д’эстен

эммануэль макрон

charlie hebdo

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/106718/11/1067181132_0:164:3131:1925_1920x0_80_0_0_e9b584941588885bda51a857c6082acf.jpg

ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo попрощался с бывший президентом Франции Жискаром Д'Эстеном, который скончался в возрасте 94 лет 2 декабря, карикатурами с подписями "охотник", "гильотинщик", "могильщик" и "неудачник".Соответствующую обложку с фразой "Прощай, Жискар" журнал выложил на своей странице в Twitter во вторник. В среду - в день национального траура по политику - номер поступил в продажу.Последняя смертная казнь через гильотину произошла в Марселе 10 сентября 1977 года – во время президентства Жискара д"Эстена.Занимавший пост президента Франции с 1974 по 1981 год Валери Жискар д'Эстен умер 2 декабря в возрасте 94 лет в своей резиденции в департаменте Луар и Шер на западе страны. Он был похоронен в коммуне Отон в прошлую субботу. Церемония прошла с участием узкого круга лиц. В среду по распоряжению Эммануэля Макрона во Франции объявлен день национального траура.

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валери жискар д’эстен, эммануэль макрон, charlie hebdo, франция, в мире