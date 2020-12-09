Charlie Hebdo назвал Жискара Д'Эстена "могильщиком" и "неудачником"
ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo попрощался с бывший президентом Франции Жискаром Д'Эстеном, который скончался в возрасте 94 лет 2 декабря, карикатурами с подписями "охотник", "гильотинщик", "могильщик" и "неудачник".
Соответствующую обложку с фразой "Прощай, Жискар" журнал выложил на своей странице в Twitter во вторник. В среду - в день национального траура по политику - номер поступил в продажу.
Adieu Giscard !— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) December 8, 2020
Retrouvez :
👉 Enquête sur les sorcières, ces fêlés du chaudron
👉 Vaccins anti-Covid : pour une piqûre éclairée
👉 Zoom sur des bébés sans bras et une agence de santé publique aveugle
En vente demain ! pic.twitter.com/YnqGTkUhz4
Последняя смертная казнь через гильотину произошла в Марселе 10 сентября 1977 года – во время президентства Жискара д"Эстена.
Занимавший пост президента Франции с 1974 по 1981 год Валери Жискар д'Эстен умер 2 декабря в возрасте 94 лет в своей резиденции в департаменте Луар и Шер на западе страны. Он был похоронен в коммуне Отон в прошлую субботу. Церемония прошла с участием узкого круга лиц. В среду по распоряжению Эммануэля Макрона во Франции объявлен день национального траура.