Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/desten-1588436659.html
Charlie Hebdo назвал Жискара Д'Эстена "могильщиком" и "неудачником"
Charlie Hebdo назвал Жискара Д'Эстена "могильщиком" и "неудачником"
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo попрощался с бывший президентом Франции Жискаром Д'Эстеном, который скончался в возрасте 94 лет 2 декабря,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:35
2020-12-09T15:35
валери жискар д’эстен
эммануэль макрон
charlie hebdo
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/106718/11/1067181132_0:164:3131:1925_1920x0_80_0_0_e9b584941588885bda51a857c6082acf.jpg
ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo попрощался с бывший президентом Франции Жискаром Д'Эстеном, который скончался в возрасте 94 лет 2 декабря, карикатурами с подписями "охотник", "гильотинщик", "могильщик" и "неудачник".Соответствующую обложку с фразой "Прощай, Жискар" журнал выложил на своей странице в Twitter во вторник. В среду - в день национального траура по политику - номер поступил в продажу.Последняя смертная казнь через гильотину произошла в Марселе 10 сентября 1977 года – во время президентства Жискара д"Эстена.Занимавший пост президента Франции с 1974 по 1981 год Валери Жискар д'Эстен умер 2 декабря в возрасте 94 лет в своей резиденции в департаменте Луар и Шер на западе страны. Он был похоронен в коммуне Отон в прошлую субботу. Церемония прошла с участием узкого круга лиц. В среду по распоряжению Эммануэля Макрона во Франции объявлен день национального траура.
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/106718/11/1067181132_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c730db0bb28d611c7079dde1c0b952e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валери жискар д’эстен, эммануэль макрон, charlie hebdo, франция, в мире

Charlie Hebdo назвал Жискара Д'Эстена "могильщиком" и "неудачником"

15:35 09.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo попрощался с бывший президентом Франции Жискаром Д'Эстеном, который скончался в возрасте 94 лет 2 декабря, карикатурами с подписями "охотник", "гильотинщик", "могильщик" и "неудачник".
Соответствующую обложку с фразой "Прощай, Жискар" журнал выложил на своей странице в Twitter во вторник. В среду - в день национального траура по политику - номер поступил в продажу.
Последняя смертная казнь через гильотину произошла в Марселе 10 сентября 1977 года – во время президентства Жискара д"Эстена.
Занимавший пост президента Франции с 1974 по 1981 год Валери Жискар д'Эстен умер 2 декабря в возрасте 94 лет в своей резиденции в департаменте Луар и Шер на западе страны. Он был похоронен в коммуне Отон в прошлую субботу. Церемония прошла с участием узкого круга лиц. В среду по распоряжению Эммануэля Макрона во Франции объявлен день национального траура.
 
Валери Жискар д’ЭстенЭммануэль МакронCharlie HebdoФранцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
07:58Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных
07:48В эпицентре землетрясения в Бурятии зафиксировали крупный афтершок
07:10Российские врачи помогли за сутки более чем 40 жителям Степанакерта
07:06Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации
06:59Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика
Лента новостейМолния