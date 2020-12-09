https://ria.ru/20201209/dengi-1588459879.html

Два брата разбили ростовчанину машину и вымогали 1,7 миллиона рублей

Два брата разбили ростовчанину машину и вымогали 1,7 миллиона рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении двоих жителей Цимлянского района Ростовской области, которые разбили машину местному предпринимателю и... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:09

2020-12-09T17:09

2020-12-09T17:09

цимлянский район

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении двоих жителей Цимлянского района Ростовской области, которые разбили машину местному предпринимателю и вымогали у него 1,7 миллиона рублей якобы за украденные у них снасти и улов, сообщает УФСБ России по региону.Подозреваемые объясняли свои требованиям тем, что предприниматель похитил у них рыболовные снасти и улов. При этом братья разбили автомобиль потерпевшего металлическими трубами."На основании материалов УФСБ России по Ростовской области… в отношении братьев К. возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК России "Вымогательство", - сказано в пресс-релизе. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/proisshestviya-1588457456.html

цимлянский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цимлянский район, ростовская область, происшествия