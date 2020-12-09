https://ria.ru/20201209/dela-1588410381.html
СР предложила новый механизм для ускорения рассмотрения уголовных дел
СР предложила новый механизм для ускорения рассмотрения уголовных дел
Фракция "Справедливая Россия" в ГД подготовила законопроект, которым вводится новый механизм для ускорения рассмотрения уголовных дел: если дело рассматривается РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:56
2020-12-09T13:56
2020-12-09T13:56
справедливая россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД подготовила законопроект, которым вводится новый механизм для ускорения рассмотрения уголовных дел: если дело рассматривается более 12 месяцев, руководители следственных органов должны отправлять их в вышестоящие органы, сообщает в среду пресс-служба фракции.Уточняется, что законопроект, предусматривающий необходимые для этого поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, направлен на получение отзыва правительства РФ.Лидер СР отметил, что зачастую права потерпевших граждан нарушаются из-за длительного рассмотрения уголовных дел. "Огромное количество россиян – десятки и сотни тысяч жертв нераскрытых разбоев, грабежей, разбоев и мошенничества фактически лишаются права на возмещение причиненного вреда до завершения рассмотрения уголовного дела в суде и вынесения приговора преступникам. Часто дела не рассматриваются в судах только потому, что сотрудники правоохранительных органов затягивают их расследование", – сказал Миронов.Он также уточнил, что законопроект подготовлен на основании доклада уполномоченного по правам человека в РФ.
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588180312.html
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справедливая россия, госдума рф
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Фракция "Справедливая Россия
" в ГД
подготовила законопроект, которым вводится новый механизм для ускорения рассмотрения уголовных дел: если дело рассматривается более 12 месяцев, руководители следственных органов должны отправлять их в вышестоящие органы, сообщает в среду пресс-служба фракции.
Уточняется, что законопроект, предусматривающий необходимые для этого поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, направлен на получение отзыва правительства РФ.
"Считаю, что руководители следственных органов должны получить возможность передавать материалы уголовного дела, рассматриваемого более 12 месяцев, в вышестоящие следственные органы. На это и направлена наша законодательная инициатива. Понятно, что следователи будут не в восторге от такой перспективы. Но зато они будут знать, что за затягивание проведения следствия им серьезно "прилетит" от своего руководства, и, таким образом, они будут хорошо мотивированы побыстрее расследовать уголовные дела и доводить их до суда", – пояснил лидер фракции Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.
Лидер СР отметил, что зачастую права потерпевших граждан нарушаются из-за длительного рассмотрения уголовных дел. "Огромное количество россиян – десятки и сотни тысяч жертв нераскрытых разбоев, грабежей, разбоев и мошенничества фактически лишаются права на возмещение причиненного вреда до завершения рассмотрения уголовного дела в суде и вынесения приговора преступникам. Часто дела не рассматриваются в судах только потому, что сотрудники правоохранительных органов затягивают их расследование", – сказал Миронов.
Он также уточнил, что законопроект подготовлен на основании доклада уполномоченного по правам человека в РФ.