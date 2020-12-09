https://ria.ru/20201209/dela-1588410381.html

СР предложила новый механизм для ускорения рассмотрения уголовных дел

СР предложила новый механизм для ускорения рассмотрения уголовных дел

Фракция "Справедливая Россия" в ГД подготовила законопроект, которым вводится новый механизм для ускорения рассмотрения уголовных дел: если дело рассматривается РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:56

2020-12-09T13:56

2020-12-09T13:56

справедливая россия

госдума рф

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД подготовила законопроект, которым вводится новый механизм для ускорения рассмотрения уголовных дел: если дело рассматривается более 12 месяцев, руководители следственных органов должны отправлять их в вышестоящие органы, сообщает в среду пресс-служба фракции.Уточняется, что законопроект, предусматривающий необходимые для этого поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, направлен на получение отзыва правительства РФ.Лидер СР отметил, что зачастую права потерпевших граждан нарушаются из-за длительного рассмотрения уголовных дел. "Огромное количество россиян – десятки и сотни тысяч жертв нераскрытых разбоев, грабежей, разбоев и мошенничества фактически лишаются права на возмещение причиненного вреда до завершения рассмотрения уголовного дела в суде и вынесения приговора преступникам. Часто дела не рассматриваются в судах только потому, что сотрудники правоохранительных органов затягивают их расследование", – сказал Миронов.Он также уточнил, что законопроект подготовлен на основании доклада уполномоченного по правам человека в РФ.

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588180312.html

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справедливая россия, госдума рф