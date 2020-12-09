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Власти Москвы назвали причину утечки данных переболевших COVID-19
Власти Москвы назвали причину утечки данных переболевших COVID-19
Утечка персональных данных москвичей, переболевших COVID-19, стала следствием человеческого фактора, заявил руководитель департамента информационных технологий... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:01
2020-12-09T16:01
2020-12-09T19:48
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Утечка персональных данных москвичей, переболевших COVID-19, стала следствием человеческого фактора, заявил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко."Сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам", — приводятся его слова в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с инфекцией.Лысенко отметил, что взломов или какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было.Проверка продолжается, а по ее результатам примут меры, заключил глава департамента.Об утечке данных столичных пациентов с COVID-19 сообщили сегодня Telegram-каналы и СМИ. По словам основателя сервиса разведки утечек DLBI Ашота Оганесяна, в Сеть попали более 350 файлов, самый свежий из которых датируется 12 июня. Это сведения о десятках тысяч москвичей: фамилии, имена и отчества, адреса, телефоны, номера паспортов; среди файлов есть также закрытые чаты больниц и поликлиник.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество