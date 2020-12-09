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В Москве проверяют информацию об утечке данных переболевших COVID-19
В Москве проверяют информацию об утечке данных переболевших COVID-19
Столичные власти проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших COVID-19, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:18
2020-12-09T11:18
2020-12-09T12:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Столичные власти проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших COVID-19, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. "О результатах проверки будет объявлено дополнительно", — говорится в сообщении.О том, что в Сеть попали персональные данные нескольких сотен тысяч столичных пациентов, написали некоторые СМИ и Telegram-каналы. По их сведениям, эти данные включают фамилии, имена и отчества, адреса, по которым проживают пациенты, а также сведения о течении болезни.В Москве с начала эпидемии коронавирус выявили у 660 тысяч человек, из них более пятисот тысяч выздоровели, 9,5 тысячи умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Столичные власти проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших COVID-19
, сообщается в Telegram-канале
оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"О результатах проверки будет объявлено дополнительно", — говорится в сообщении.
О том, что в Сеть попали персональные данные нескольких сотен тысяч столичных пациентов, написали некоторые СМИ и Telegram-каналы. По их сведениям, эти данные включают фамилии, имена и отчества, адреса, по которым проживают пациенты, а также сведения о течении болезни.
В Москве с начала эпидемии коронавирус выявили у 660 тысяч человек, из них более пятисот тысяч выздоровели, 9,5 тысячи умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.