https://ria.ru/20201209/dannye-1588358542.html

В Москве проверяют информацию об утечке данных переболевших COVID-19

В Москве проверяют информацию об утечке данных переболевших COVID-19

Столичные власти проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших COVID-19, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:18

2020-12-09T11:18

2020-12-09T12:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Столичные власти проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших COVID-19, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. "О результатах проверки будет объявлено дополнительно", — говорится в сообщении.О том, что в Сеть попали персональные данные нескольких сотен тысяч столичных пациентов, написали некоторые СМИ и Telegram-каналы. По их сведениям, эти данные включают фамилии, имена и отчества, адреса, по которым проживают пациенты, а также сведения о течении болезни.В Москве с начала эпидемии коронавирус выявили у 660 тысяч человек, из них более пятисот тысяч выздоровели, 9,5 тысячи умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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