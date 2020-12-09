https://ria.ru/20201209/daniya-1588466542.html
В Госдуме оценили ситуацию с обвинением россиянина в шпионаже в Дании
В Госдуме оценили ситуацию с обвинением россиянина в шпионаже в Дании
Парламентарии РФ будут добиваться объективного разбирательства в отношении россиянина, которого в Дании обвинили в шпионаже, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:33
2020-12-09T17:33
2020-12-09T17:33
леонид слуцкий
госдума рф
дания
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в мире
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Парламентарии РФ будут добиваться объективного разбирательства в отношении россиянина, которого в Дании обвинили в шпионаже, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее датская прокуратура обвинила россиянина, проживающего в стране, в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании.Слуцкий отметил, что в Европе развернута настоящая шпиономания в отношении России, и назвал обвинения россиянина продолжением "охоты на ведьм"."Посольство РФ уже назвало обвинения и арест россиянина ошибкой. Но, на мой взгляд, все эти действия являются продолжением политики конфронтации, проводимой коллективным Западом. Безусловно, по своей парламентской линии будем добиваться объективного и непредвзятого подхода к нашему соотечественнику и его скорейшего возвращения на родину", - сказал парламентарий журналистам.
https://ria.ru/20201209/shpionazh-1588454149.html
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леонид слуцкий, госдума рф, дания, европа, в мире