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В Госдуме оценили ситуацию с обвинением россиянина в шпионаже в Дании
В Госдуме оценили ситуацию с обвинением россиянина в шпионаже в Дании
Парламентарии РФ будут добиваться объективного разбирательства в отношении россиянина, которого в Дании обвинили в шпионаже, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:33
2020-12-09T17:33
леонид слуцкий
госдума рф
дания
европа
в мире
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Парламентарии РФ будут добиваться объективного разбирательства в отношении россиянина, которого в Дании обвинили в шпионаже, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее датская прокуратура обвинила россиянина, проживающего в стране, в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании.Слуцкий отметил, что в Европе развернута настоящая шпиономания в отношении России, и назвал обвинения россиянина продолжением "охоты на ведьм"."Посольство РФ уже назвало обвинения и арест россиянина ошибкой. Но, на мой взгляд, все эти действия являются продолжением политики конфронтации, проводимой коллективным Западом. Безусловно, по своей парламентской линии будем добиваться объективного и непредвзятого подхода к нашему соотечественнику и его скорейшего возвращения на родину", - сказал парламентарий журналистам.
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леонид слуцкий, госдума рф, дания, европа, в мире

В Госдуме оценили ситуацию с обвинением россиянина в шпионаже в Дании

17:33 09.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Парламентарии РФ будут добиваться объективного разбирательства в отношении россиянина, которого в Дании обвинили в шпионаже, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее датская прокуратура обвинила россиянина, проживающего в стране, в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании.
Слуцкий отметил, что в Европе развернута настоящая шпиономания в отношении России, и назвал обвинения россиянина продолжением "охоты на ведьм".
"Посольство РФ уже назвало обвинения и арест россиянина ошибкой. Но, на мой взгляд, все эти действия являются продолжением политики конфронтации, проводимой коллективным Западом. Безусловно, по своей парламентской линии будем добиваться объективного и непредвзятого подхода к нашему соотечественнику и его скорейшего возвращения на родину", - сказал парламентарий журналистам.
Полиция у здания торгового центра, где произошла перестрелка. Копенгаген, 18 марта 2015 год - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 16:50
Случаи обвинения россиян в шпионаже за рубежом в 2015-2020 годах
 
Леонид СлуцкийГосдума РФДанияЕвропаВ мире
 
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