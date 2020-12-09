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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201209/chuma-1588415849.html
Геном африканской чумы выявили у свиней в подмосковном Орехово-Зуево
Геном африканской чумы выявили у свиней в подмосковном Орехово-Зуево
Свыше 82 килограммов мясной продукции уничтожили в городском округе Орехово-Зуево Московской области в связи с выявлением генома вируса африканской чумы у... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:19
2020-12-09T14:19
новости подмосковья
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Свыше 82 килограммов мясной продукции уничтожили в городском округе Орехово-Зуево Московской области в связи с выявлением генома вируса африканской чумы у свиней, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Предприняты срочные меры по уничтожению продукции, в которой обнаружен вирус африканской чумы свиней. Проведенные в ветеринарных лабораториях региона анализы подтвердили наличие вируса. Объем партии готовой продукции - печени замороженной, в пробе которой обнаружен фрагмент генетического материала вируса АЧС, составил 82 килограмма 350 грамм", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.По его словам, сырье для переработки указанной продукции поступало из ООО "Агро Инвест" Курской области. Специалисты предпринимают все необходимые меры по недопущению распространения вируса. Вся продукция уничтожена методом сжигания в инсенераторной установке с последующей дезинфекцией места хранения и переработки свиноводческой продукции, а также транспортного средства после ее перевозки и непосредственно самой инсенераторной установки.
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орехово-зуево
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орехово-зуево, московская область (подмосковье)

Геном африканской чумы выявили у свиней в подмосковном Орехово-Зуево

14:19 09.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПлощадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
Площадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Свыше 82 килограммов мясной продукции уничтожили в городском округе Орехово-Зуево Московской области в связи с выявлением генома вируса африканской чумы у свиней, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Предприняты срочные меры по уничтожению продукции, в которой обнаружен вирус африканской чумы свиней. Проведенные в ветеринарных лабораториях региона анализы подтвердили наличие вируса. Объем партии готовой продукции - печени замороженной, в пробе которой обнаружен фрагмент генетического материала вируса АЧС, составил 82 килограмма 350 грамм", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.
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По его словам, сырье для переработки указанной продукции поступало из ООО "Агро Инвест" Курской области. Специалисты предпринимают все необходимые меры по недопущению распространения вируса. Вся продукция уничтожена методом сжигания в инсенераторной установке с последующей дезинфекцией места хранения и переработки свиноводческой продукции, а также транспортного средства после ее перевозки и непосредственно самой инсенераторной установки.
 
Новости ПодмосковьяОрехово-ЗуевоМосковская область (Подмосковье)
 
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