https://ria.ru/20201209/boseman-1588187081.html

Стало известно, какой твитт перепостили больше всего раз в этом году

Стало известно, какой твитт перепостили больше всего раз в этом году

Последнее сообщение аккаунта Чедвика Боузмана с известием о его смерти стал самым пересылаемым постом в Twitter в 2020 году, сообщает Variety. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T02:55

2020-12-09T02:55

2020-12-09T02:55

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коби брайант

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чедвик боузман

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дональд трамп

барак обама

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Последнее сообщение аккаунта Чедвика Боузмана с известием о его смерти стал самым пересылаемым постом в Twitter в 2020 году, сообщает Variety.Актер умер 28 августа в возрасте 43 лет от рака толстой кишки.У поста (по состоянию на 9 декабря) 2,1 миллиона ретвитов и пользователи его цитировали 924 500 раз (то есть всего 3,1 миллиона), 165 тысяч комментариев и 7,5 миллиона лайков.Он официально стал постом с наибольшим количеством лайков меньше чем за сутки после публикации.На втором месте в Twitter — сообщение о смерти баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе в январе. На третьей строчке — сообщение Барака Обамы с соболезнованиями по поводу гибели Коби Брайанта.Twitter также составил список людей, которых чаще других обсуждали пользователи Сети в 2020 году. На первом месте Дональд Трамп, на втором Джо Байден, на третьем Джордж Флойд.Самым популярным хештегом 2020 года после #COVID19 стал #BlackLivesMatter в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе.

https://ria.ru/20201207/mtv-1588002837.html

миннеаполис

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

twitter, коби брайант, чедвик боузман, джордж флойд, кино и сериалы, новости культуры, дональд трамп, барак обама, джо байден, миннеаполис