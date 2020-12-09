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https://ria.ru/20201209/boseman-1588187081.html
Стало известно, какой твитт перепостили больше всего раз в этом году
Стало известно, какой твитт перепостили больше всего раз в этом году
Последнее сообщение аккаунта Чедвика Боузмана с известием о его смерти стал самым пересылаемым постом в Twitter в 2020 году, сообщает Variety. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T02:55
2020-12-09T02:55
twitter
коби брайант
культура
чедвик боузман
джордж флойд
кино и сериалы
новости культуры
дональд трамп
барак обама
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Последнее сообщение аккаунта Чедвика Боузмана с известием о его смерти стал самым пересылаемым постом в Twitter в 2020 году, сообщает Variety.Актер умер 28 августа в возрасте 43 лет от рака толстой кишки.У поста (по состоянию на 9 декабря) 2,1 миллиона ретвитов и пользователи его цитировали 924 500 раз (то есть всего 3,1 миллиона), 165 тысяч комментариев и 7,5 миллиона лайков.Он официально стал постом с наибольшим количеством лайков меньше чем за сутки после публикации.На втором месте в Twitter — сообщение о смерти баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе в январе. На третьей строчке — сообщение Барака Обамы с соболезнованиями по поводу гибели Коби Брайанта.Twitter также составил список людей, которых чаще других обсуждали пользователи Сети в 2020 году. На первом месте Дональд Трамп, на втором Джо Байден, на третьем Джордж Флойд.Самым популярным хештегом 2020 года после #COVID19 стал #BlackLivesMatter в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе.
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twitter, коби брайант, чедвик боузман, джордж флойд, кино и сериалы, новости культуры, дональд трамп, барак обама, джо байден, миннеаполис

Стало известно, какой твитт перепостили больше всего раз в этом году

02:55 09.12.2020
 
© Marvel Studios Inc. (2018)Кадр из фильма "Черная пантера"
Кадр из фильма Черная пантера - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Marvel Studios Inc. (2018)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Последнее сообщение аккаунта Чедвика Боузмана с известием о его смерти стал самым пересылаемым постом в Twitter в 2020 году, сообщает Variety.
Актер умер 28 августа в возрасте 43 лет от рака толстой кишки.
У поста (по состоянию на 9 декабря) 2,1 миллиона ретвитов и пользователи его цитировали 924 500 раз (то есть всего 3,1 миллиона), 165 тысяч комментариев и 7,5 миллиона лайков.
Он официально стал постом с наибольшим количеством лайков меньше чем за сутки после публикации.
На втором месте в Twitter — сообщение о смерти баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе в январе.
На третьей строчке — сообщение Барака Обамы с соболезнованиями по поводу гибели Коби Брайанта.
Twitter также составил список людей, которых чаще других обсуждали пользователи Сети в 2020 году. На первом месте Дональд Трамп, на втором Джо Байден, на третьем Джордж Флойд.
Самым популярным хештегом 2020 года после #COVID19 стал #BlackLivesMatter в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе.
Звезда фильм Чудо-женщина Галь Гадот - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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КультураTwitterКоби БрайантЧедвик БоузманДжордж ФлойдКино и сериалыНовости культурыДональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденМиннеаполис
 
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