https://ria.ru/20201209/bloger-1588375944.html

Мишустин предложил привлечь блогеров к продвижению российских товаров

Мишустин предложил привлечь блогеров к продвижению российских товаров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил подумать над тем, чтобы привлекать российских блогеров к продвижению отечественной продукции за рубежом. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:07

2020-12-09T12:07

2020-12-09T12:08

форум "сделано в россии"

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил подумать над тем, чтобы привлекать российских блогеров к продвижению отечественной продукции за рубежом.Мишустин осмотрел выставку отечественной экспортной продукции в рамках форума "Сделано в России", который проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".На стенде Национального магазина российских пищевых товаров на внутрикитайской площадке Tmall.com главе правительства рассказали, как китайские блогеры продвигают российскую продукцию."Мне кажется, надо задуматься в том числе и о наших блогерах, потому что их, я думаю, за рубежом тоже смотрят", - сказал Мишустин, добавив, что в России есть очень талантливые блогеры.

https://ria.ru/20201209/eksport-1588356902.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "сделано в россии", михаил мишустин, технологии