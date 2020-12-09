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Мишустин предложил привлечь блогеров к продвижению российских товаров
Мишустин предложил привлечь блогеров к продвижению российских товаров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил подумать над тем, чтобы привлекать российских блогеров к продвижению отечественной продукции за рубежом. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:07
2020-12-09T12:08
форум "сделано в россии"
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил подумать над тем, чтобы привлекать российских блогеров к продвижению отечественной продукции за рубежом.Мишустин осмотрел выставку отечественной экспортной продукции в рамках форума "Сделано в России", который проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".На стенде Национального магазина российских пищевых товаров на внутрикитайской площадке Tmall.com главе правительства рассказали, как китайские блогеры продвигают российскую продукцию."Мне кажется, надо задуматься в том числе и о наших блогерах, потому что их, я думаю, за рубежом тоже смотрят", - сказал Мишустин, добавив, что в России есть очень талантливые блогеры.
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форум "сделано в россии", михаил мишустин, технологии

Мишустин предложил привлечь блогеров к продвижению российских товаров

12:07 09.12.2020 (обновлено: 12:08 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на Международном экспортном форуме "Сделано в России - 2020"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на Международном экспортном форуме Сделано в России - 2020 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил подумать над тем, чтобы привлекать российских блогеров к продвижению отечественной продукции за рубежом.
Мишустин осмотрел выставку отечественной экспортной продукции в рамках форума "Сделано в России", который проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
На стенде Национального магазина российских пищевых товаров на внутрикитайской площадке Tmall.com главе правительства рассказали, как китайские блогеры продвигают российскую продукцию.
"Мне кажется, надо задуматься в том числе и о наших блогерах, потому что их, я думаю, за рубежом тоже смотрят", - сказал Мишустин, добавив, что в России есть очень талантливые блогеры.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Форум "Сделано в России"Михаил МишустинТехнологии
 
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