https://ria.ru/20201209/bloger-1588375944.html
Мишустин предложил привлечь блогеров к продвижению российских товаров
Мишустин предложил привлечь блогеров к продвижению российских товаров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил подумать над тем, чтобы привлекать российских блогеров к продвижению отечественной продукции за рубежом. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:07
2020-12-09T12:07
2020-12-09T12:08
форум "сделано в россии"
михаил мишустин
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588371164_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_51c53fe39124f4305ccfa6d6f2ca668b.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил подумать над тем, чтобы привлекать российских блогеров к продвижению отечественной продукции за рубежом.Мишустин осмотрел выставку отечественной экспортной продукции в рамках форума "Сделано в России", который проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".На стенде Национального магазина российских пищевых товаров на внутрикитайской площадке Tmall.com главе правительства рассказали, как китайские блогеры продвигают российскую продукцию."Мне кажется, надо задуматься в том числе и о наших блогерах, потому что их, я думаю, за рубежом тоже смотрят", - сказал Мишустин, добавив, что в России есть очень талантливые блогеры.
https://ria.ru/20201209/eksport-1588356902.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588371164_129:0:2472:1757_1920x0_80_0_0_2a17ccd86e6f312a3d0da2b6cbda3107.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "сделано в россии", михаил мишустин, технологии