https://ria.ru/20201209/belorussiya-1588421884.html

В Совфеде предостерегли Совет Европы от вмешательства в дела Белоруссии

В Совфеде предостерегли Совет Европы от вмешательства в дела Белоруссии

Вмешательство в дела Белоруссии по линии ОБСЕ или Совета Европы недопустимо, ситуация в стране должна решаться только самим белорусским народом, заявил сенатор... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:39

2020-12-09T14:39

2020-12-09T14:39

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вмешательство в дела Белоруссии по линии ОБСЕ или Совета Европы недопустимо, ситуация в стране должна решаться только самим белорусским народом, заявил сенатор Сергей Фабричный на заседании комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека.В среду в рамках заседания комиссии прошла дискуссия по ситуации в Республике Беларусь.Фабричный напомнил российскую позицию, согласно которой необходимо позволить белорусскому народу решать свою судьбу самостоятельно, без внешнего давления. "Любое содействие Минску по линии ОБСЕ или по линии Совета Европы может оказываться только по запросу белорусского руководства", - сказал он.Фабричный подчеркнул, что власти в Белоруссии работают над защитой прав экономических, социальных прав граждан и их права на развитие. "Это делается против сползания страны в экономический и политический хаос. Механизм дальнейшей работы властью уже предложен – это конституционная реформа", - заявил сенатор.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции переместились с улиц во дворы жилых домов.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20201208/terrorizm-1588296887.html

https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587374230.html

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россия, обсе, совет федерации рф, совет европы, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире