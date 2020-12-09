В Делавэре расследуют деятельность сына Байдена

"Вчера я впервые узнал, что офис федерального прокурора США по штату Делавэр вчера же сообщил моему адвокату, что они изучают мои налоговые дела. Я очень серьезно подхожу к этому делу, но я уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов покажет, что я должным образом и законно вел свои дела, в том числе и с помощью профессиональных советников по налогам", - говорится в письменном заявлении Хантера Байдена.