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В Делавэре расследуют деятельность сына Байдена
В Делавэре расследуют деятельность сына Байдена
Сын Джо Байдена Хантер заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов, при этом Джо Байден, избранный, по предварительным... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T23:57
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Сын Джо Байдена Хантер заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов, при этом Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выразил поддержку Хантеру.В свою очередь штаб кандидата сообщил, что тот поддерживает сына.
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хантер байден, джо байден, сша, делавэр, в мире

В Делавэре расследуют деятельность сына Байдена

23:57 09.12.2020 (обновлено: 00:07 10.12.2020)
 
© AP Photo / Nick WassВице-президент Джо Байден со своим сыном Хантером
Вице-президент Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Nick Wass
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Сын Джо Байдена Хантер заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов, при этом Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выразил поддержку Хантеру.

"Вчера я впервые узнал, что офис федерального прокурора США по штату Делавэр вчера же сообщил моему адвокату, что они изучают мои налоговые дела. Я очень серьезно подхожу к этому делу, но я уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов покажет, что я должным образом и законно вел свои дела, в том числе и с помощью профессиональных советников по налогам", - говорится в письменном заявлении Хантера Байдена.

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В свою очередь штаб кандидата сообщил, что тот поддерживает сына.

"Байден глубоко гордится своим сыном, который боролся со сложными вызовами, в том числе с наглыми личными нападками в последние месяцы, и стал от этого лишь сильнее", - заявил штаб.

 
Хантер БайденДжо БайденСШАДелавэрВ мире
 
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