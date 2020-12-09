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https://ria.ru/20201209/bayden-1588517137.html
Украина надеется на жесткую позицию Байдена по отношению к России
Украина надеется на жесткую позицию Байдена по отношению к России
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко выразил надежду, что демократ Джо Байден, избранный, по предварительным данным,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T23:22
2020-12-09T23:22
александр корниенко
обсе
дональд трамп
джо байден
москва
германия
сша
в мире
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко выразил надежду, что демократ Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, займет более жесткую позицию по отношению к Москве.По его словам, принято считать, что взгляд демократов "ориентирован на более жесткие действия". "И мы тоже ожидаем, что господин Байден, возможно, займет более жесткую позицию, будет нам помогать в тех переговорах, которые ведутся", - сказал Корниенко в среду в эфире телеканала "Украина 24".Он также считает, что саммит лидеров "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина и Франция) до конца года не состоится.В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно, по их итогам победил Байден. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение.Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html
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александр корниенко, обсе, дональд трамп, джо байден, москва, германия, сша, в мире

Украина надеется на жесткую позицию Байдена по отношению к России

23:22 09.12.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден после брифинга в Уилмингтоне
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко выразил надежду, что демократ Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, займет более жесткую позицию по отношению к Москве.
По его словам, принято считать, что взгляд демократов "ориентирован на более жесткие действия". "И мы тоже ожидаем, что господин Байден, возможно, займет более жесткую позицию, будет нам помогать в тех переговорах, которые ведутся", - сказал Корниенко в среду в эфире телеканала "Украина 24".
Джо Байден представляет свою команду по внешней политике и национальной безопасности в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 08:00
Команда Байдена — "как стая волков"
Он также считает, что саммит лидеров "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина и Франция) до конца года не состоится.
В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно, по их итогам победил Байден. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
Джо Байден и Генри Киссинджер в Вашингтоне. 2007 год - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 08:00
Сможет ли Генри Киссинджер разбудить "сонного Джо" Байдена?
 
Александр КорниенкоОБСЕДональд ТрампДжо БайденМоскваГерманияСШАВ мире
 
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