https://ria.ru/20201209/bayden-1588457205.html

Германия заявила о готовности тесно сотрудничать с Байденом в рамках ВОЗ

Германия заявила о готовности тесно сотрудничать с Байденом в рамках ВОЗ

Власти Германии намерены тесно сотрудничать с правительством Джо Байдена в рамках ВОЗ, после возвращения США в организацию, заявил министр иностранных дел ФРГ... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:59

2020-12-09T16:59

2020-12-09T16:59

хайко маас

воз

джо байден

германия

сша

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Германии намерены тесно сотрудничать с правительством Джо Байдена в рамках ВОЗ, после возвращения США в организацию, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас."Джо Байден хочет вернуть США в ВОЗ – там мы будем тесно сотрудничать с его правительством", - написал Маас в Twitter.Глава ведомства также вновь подчеркнул необходимость трансатлантической "New Deal" ("Новой сделки").Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Ожидается, что процесс выхода будет завершен в июле 2021 года. Ранее Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Американский лидер обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.Тем не менее, как ранее сообщали СМИ, Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президент США, после инаугурации планирует подписать ряд исполнительных указов, среди которых в том числе отмена выхода из Всемирной организации здравоохранения.

https://ria.ru/20201126/severnyy-1586266708.html

германия

сша

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хайко маас, воз, джо байден, германия, сша, в мире