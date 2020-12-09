Германия заявила о готовности тесно сотрудничать с Байденом в рамках ВОЗ
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Германии намерены тесно сотрудничать с правительством Джо Байдена в рамках ВОЗ, после возвращения США в организацию, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
"Джо Байден хочет вернуть США в ВОЗ – там мы будем тесно сотрудничать с его правительством", - написал Маас в Twitter.
Глава ведомства также вновь подчеркнул необходимость трансатлантической "New Deal" ("Новой сделки").
Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Ожидается, что процесс выхода будет завершен в июле 2021 года. Ранее Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Американский лидер обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
Тем не менее, как ранее сообщали СМИ, Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президент США, после инаугурации планирует подписать ряд исполнительных указов, среди которых в том числе отмена выхода из Всемирной организации здравоохранения.