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Германия заявила о готовности тесно сотрудничать с Байденом в рамках ВОЗ
Германия заявила о готовности тесно сотрудничать с Байденом в рамках ВОЗ
Власти Германии намерены тесно сотрудничать с правительством Джо Байдена в рамках ВОЗ, после возвращения США в организацию, заявил министр иностранных дел ФРГ... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:59
2020-12-09T16:59
хайко маас
воз
джо байден
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Германии намерены тесно сотрудничать с правительством Джо Байдена в рамках ВОЗ, после возвращения США в организацию, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас."Джо Байден хочет вернуть США в ВОЗ – там мы будем тесно сотрудничать с его правительством", - написал Маас в Twitter.Глава ведомства также вновь подчеркнул необходимость трансатлантической "New Deal" ("Новой сделки").Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Ожидается, что процесс выхода будет завершен в июле 2021 года. Ранее Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Американский лидер обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.Тем не менее, как ранее сообщали СМИ, Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президент США, после инаугурации планирует подписать ряд исполнительных указов, среди которых в том числе отмена выхода из Всемирной организации здравоохранения.
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хайко маас, воз, джо байден, германия, сша, в мире

Германия заявила о готовности тесно сотрудничать с Байденом в рамках ВОЗ

16:59 09.12.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Германии намерены тесно сотрудничать с правительством Джо Байдена в рамках ВОЗ, после возвращения США в организацию, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
"Джо Байден хочет вернуть США в ВОЗ – там мы будем тесно сотрудничать с его правительством", - написал Маас в Twitter.
Глава ведомства также вновь подчеркнул необходимость трансатлантической "New Deal" ("Новой сделки").
Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Ожидается, что процесс выхода будет завершен в июле 2021 года. Ранее Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Американский лидер обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
Тем не менее, как ранее сообщали СМИ, Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президент США, после инаугурации планирует подписать ряд исполнительных указов, среди которых в том числе отмена выхода из Всемирной организации здравоохранения.
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Хайко МаасВОЗДжо БайденГерманияСШАВ мире
 
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