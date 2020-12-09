Аналитик оценил шансы Байдена сплотить НАТО против Китая
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Джо Байден, который, по предварительным данным, выиграл выборы президента США, попытается создать международный альянс против Китая, а также укрепить НАТО с этими целями, считает китайский эксперт, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при университете Цинхуа, экс-директор Центра сотрудничества в области безопасности Управления международного военного сотрудничества министерства национальной обороны КНР Чжоу Бо.
"Американцы призывают создать глобальный альянс для достижения глобальных целей, связанных с Китаем. Но это проще сказать, чем сделать. Если внимательно проанализировать, то все западные союзники и восточные партнеры США также являются крупнейшими торговыми партнерами Китая. Поэтому очень трудно союзникам США принимать одну или другую сторону… Даже президент Байден питает какие-то иллюзии, когда говорит об укреплении союзнических отношений альянса. Поэтому, если бы меня спросили, удастся ли Байдену укрепить альянс против Китая, то я бы ответил, что нет", - заявил Чжоу Бо на XI Азиатской конференции клуба "Валдай". Выступление китайского эксперта транслировалось онлайн.
Он напомнил, что "все американские президенты говорят об укреплении НАТО". Так, президент Дональд Трамп требовал от стран-союзников по НАТО увеличить оборонные расходы до 2% ВВП. "Возможно, так же поступит и Джо Байден", - отметил китайский аналитик.
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