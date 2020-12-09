https://ria.ru/20201209/bashkiriya-1588455225.html

В Башкирии четыре ребенка отравились хлором в бассейне

В Башкирии четыре ребенка отравились хлором в бассейне

Четыре ребенка отравились хлором во время плавания в бассейне в башкирских Учалах, сообщили в следственном управлении СКР по региону. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:53

2020-12-09T16:53

2020-12-09T16:53

скр

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

астрахань

происшествия

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УФА, 9 дек – РИА Новости. Четыре ребенка отравились хлором во время плавания в бассейне в башкирских Учалах, сообщили в следственном управлении СКР по региону.Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На место происшествия выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления совместно с сотрудниками полиции и специалистами Роспотребнадзора."В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс экспертных исследований, опрашиваются работники учреждения и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам будет принято процессуальное решение", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.Ранее на текущей недели в Астрахани посетители бассейна в спорткомплексе "Динамо" почувствовали себя плохо из-за превышения концентрации хлора при обработке воды. По данным областного минздрава, госпитализированы были 32 пострадавших, в том числе 20 детей. В экстренных службах сообщили о 33 обратившихся в больницы, из которых 22 ребенка. На утро среды в больницах оставались 22 человека. Как сообщал региональный СК, работник спорткомплекса в свой первый рабочий день перепутал баки с жидкостями при обработке воды в бассейне. И.о. директора спорткомплекса, отвечавшей за безопасность на объекте и не проинструктировавшей работника, предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20201209/basseyn-1588344497.html

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), астрахань, происшествия