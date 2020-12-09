В Башкирии четыре ребенка отравились хлором в бассейне
УФА, 9 дек – РИА Новости. Четыре ребенка отравились хлором во время плавания в бассейне в башкирских Учалах, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
"Во время занятия по плаванию во дворце творчества в городе Учалы группа из 16 детей в возрасте от 8 до 12 лет и двое тренеров почувствовали резкий запах хлора и ощутили недомогание, после чего сразу же покинули бассейн. В дальнейшем четверо детей был доставлены в больницу для осмотра, где у них было диагностировано отравление парами хлора, в настоящее время они отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении башкирского следкома.
Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На место происшествия выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления совместно с сотрудниками полиции и специалистами Роспотребнадзора.
"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс экспертных исследований, опрашиваются работники учреждения и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам будет принято процессуальное решение", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Ранее на текущей недели в Астрахани посетители бассейна в спорткомплексе "Динамо" почувствовали себя плохо из-за превышения концентрации хлора при обработке воды. По данным областного минздрава, госпитализированы были 32 пострадавших, в том числе 20 детей. В экстренных службах сообщили о 33 обратившихся в больницы, из которых 22 ребенка. На утро среды в больницах оставались 22 человека. Как сообщал региональный СК, работник спорткомплекса в свой первый рабочий день перепутал баки с жидкостями при обработке воды в бассейне. И.о. директора спорткомплекса, отвечавшей за безопасность на объекте и не проинструктировавшей работника, предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".