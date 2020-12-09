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В Башкирии четыре ребенка отравились хлором в бассейне
В Башкирии четыре ребенка отравились хлором в бассейне
Четыре ребенка отравились хлором во время плавания в бассейне в башкирских Учалах, сообщили в следственном управлении СКР по региону. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:53
2020-12-09T16:53
скр
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
астрахань
происшествия
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УФА, 9 дек – РИА Новости. Четыре ребенка отравились хлором во время плавания в бассейне в башкирских Учалах, сообщили в следственном управлении СКР по региону.Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На место происшествия выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления совместно с сотрудниками полиции и специалистами Роспотребнадзора."В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс экспертных исследований, опрашиваются работники учреждения и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам будет принято процессуальное решение", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.Ранее на текущей недели в Астрахани посетители бассейна в спорткомплексе "Динамо" почувствовали себя плохо из-за превышения концентрации хлора при обработке воды. По данным областного минздрава, госпитализированы были 32 пострадавших, в том числе 20 детей. В экстренных службах сообщили о 33 обратившихся в больницы, из которых 22 ребенка. На утро среды в больницах оставались 22 человека. Как сообщал региональный СК, работник спорткомплекса в свой первый рабочий день перепутал баки с жидкостями при обработке воды в бассейне. И.о. директора спорткомплекса, отвечавшей за безопасность на объекте и не проинструктировавшей работника, предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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скр, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), астрахань, происшествия

В Башкирии четыре ребенка отравились хлором в бассейне

16:53 09.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УФА, 9 дек – РИА Новости. Четыре ребенка отравились хлором во время плавания в бассейне в башкирских Учалах, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
"Во время занятия по плаванию во дворце творчества в городе Учалы группа из 16 детей в возрасте от 8 до 12 лет и двое тренеров почувствовали резкий запах хлора и ощутили недомогание, после чего сразу же покинули бассейн. В дальнейшем четверо детей был доставлены в больницу для осмотра, где у них было диагностировано отравление парами хлора, в настоящее время они отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении башкирского следкома.
Бассейн Динамо в Астрахани, где произошло отравление хлором - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 10:10
Медики рассказали о состоянии отравившихся в бассейне в Астрахани
Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На место происшествия выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления совместно с сотрудниками полиции и специалистами Роспотребнадзора.
"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс экспертных исследований, опрашиваются работники учреждения и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам будет принято процессуальное решение", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Ранее на текущей недели в Астрахани посетители бассейна в спорткомплексе "Динамо" почувствовали себя плохо из-за превышения концентрации хлора при обработке воды. По данным областного минздрава, госпитализированы были 32 пострадавших, в том числе 20 детей. В экстренных службах сообщили о 33 обратившихся в больницы, из которых 22 ребенка. На утро среды в больницах оставались 22 человека. Как сообщал региональный СК, работник спорткомплекса в свой первый рабочий день перепутал баки с жидкостями при обработке воды в бассейне. И.о. директора спорткомплекса, отвечавшей за безопасность на объекте и не проинструктировавшей работника, предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
 
СКРСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)АстраханьПроисшествия
 
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