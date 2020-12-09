https://ria.ru/20201209/avtosalon-1588503571.html
Автосалон вынудил россиянина купить компакт-диск за 140 тысяч рублей
Автосалон вынудил россиянина купить компакт-диск за 140 тысяч рублей
Житель Екатеринбурга случайно согласился купить компакт-диск за 140 тысяч рублей, передает местный портал e1.ru. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T20:47
2020-12-09T20:47
2020-12-09T20:47
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екатеринбург
кредит
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Житель Екатеринбурга случайно согласился купить компакт-диск за 140 тысяч рублей, передает местный портал e1.ru.Мужчина намерен пожаловаться в суд на недобросовестных продавцов, которые вместе с автомобилем продали ему компакт-диск с "электронным изданием из серии книг правоведов"."В первый день он подписал кредитный договор, а на следующий день ему подсунули некое заявление "о присоединении к условиям договора публичной оферты". В нем написано, что он покупает пластиковую карту, по которой может получить некоторые услуги: помощь на дорогах, юридические консультации", — заявил изданию его адвокат.Юрист уточнил, что его подзащитный "не глядя" подписал документы и не заметил, что в бумагах указан компакт-диск, стоимость которого составляет 142,5 тысячи рублей.По словам адвоката, вернуть деньги за ненужную покупку возможно. Сейчас его клиент обратился с претензией к автосалону и намерен подать в суд в том случае, если средства не вернут.Автосалон пока не прокомментировал инцидент.
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суды, авто, екатеринбург, кредит, деньги, происшествия
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Житель Екатеринбурга
случайно согласился купить компакт-диск за 140 тысяч рублей, передает местный портал e1.ru
.
Мужчина намерен пожаловаться в суд на недобросовестных продавцов, которые вместе с автомобилем продали ему компакт-диск с "электронным изданием из серии книг правоведов".
"В первый день он подписал кредитный договор, а на следующий день ему подсунули некое заявление "о присоединении к условиям договора публичной оферты". В нем написано, что он покупает пластиковую карту, по которой может получить некоторые услуги: помощь на дорогах, юридические консультации", — заявил изданию его адвокат.
Юрист уточнил, что его подзащитный "не глядя" подписал документы и не заметил, что в бумагах указан компакт-диск, стоимость которого составляет 142,5 тысячи рублей.
По словам адвоката, вернуть деньги за ненужную покупку возможно. Сейчас его клиент обратился с претензией к автосалону и намерен подать в суд в том случае, если средства не вернут.
Автосалон пока не прокомментировал инцидент.