https://ria.ru/20201209/avtosalon-1588503571.html

Автосалон вынудил россиянина купить компакт-диск за 140 тысяч рублей

Автосалон вынудил россиянина купить компакт-диск за 140 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга случайно согласился купить компакт-диск за 140 тысяч рублей, передает местный портал e1.ru. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T20:47

2020-12-09T20:47

2020-12-09T20:47

суды

авто

екатеринбург

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Житель Екатеринбурга случайно согласился купить компакт-диск за 140 тысяч рублей, передает местный портал e1.ru.Мужчина намерен пожаловаться в суд на недобросовестных продавцов, которые вместе с автомобилем продали ему компакт-диск с "электронным изданием из серии книг правоведов"."В первый день он подписал кредитный договор, а на следующий день ему подсунули некое заявление "о присоединении к условиям договора публичной оферты". В нем написано, что он покупает пластиковую карту, по которой может получить некоторые услуги: помощь на дорогах, юридические консультации", — заявил изданию его адвокат.Юрист уточнил, что его подзащитный "не глядя" подписал документы и не заметил, что в бумагах указан компакт-диск, стоимость которого составляет 142,5 тысячи рублей.По словам адвоката, вернуть деньги за ненужную покупку возможно. Сейчас его клиент обратился с претензией к автосалону и намерен подать в суд в том случае, если средства не вернут.Автосалон пока не прокомментировал инцидент.

https://ria.ru/20201122/obman-1585735301.html

https://ria.ru/20200226/1565241907.html

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суды, авто, екатеринбург, кредит, деньги, происшествия