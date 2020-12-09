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На Кубани перевернулся вахтовый автобус с 12 пассажирами
На Кубани перевернулся вахтовый автобус с 12 пассажирами
Вахтовый автобус ПАЗ с 12 пассажирами перевернулся в Темрюкском районе Кубани, погибших нет, пока речь идет об одном пострадавшем, сообщили РИА Новости в УГИБДД РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:07
2020-12-09T15:07
угибдд
краснодарский край
темрюкский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Вахтовый автобус ПАЗ с 12 пассажирами перевернулся в Темрюкском районе Кубани, погибших нет, пока речь идет об одном пострадавшем, сообщили РИА Новости в УГИБДД по Краснодарскому краю.По данным ведомства, авария произошла в среду на дороге "Стрелка - Старотитаровская - поселок Прогресс".
краснодарский край
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угибдд, краснодарский край, темрюкский район, происшествия

На Кубани перевернулся вахтовый автобус с 12 пассажирами

15:07 09.12.2020
 
© Фото : Фото пресс-службы Темрюкского районаВ Темрюкском районе Краснодарского края утром 9 декабря перевернулся вахтовый автобус
В Темрюкском районе Краснодарского края утром 9 декабря перевернулся вахтовый автобус - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Фото пресс-службы Темрюкского района
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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Вахтовый автобус ПАЗ с 12 пассажирами перевернулся в Темрюкском районе Кубани, погибших нет, пока речь идет об одном пострадавшем, сообщили РИА Новости в УГИБДД по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, авария произошла в среду на дороге "Стрелка - Старотитаровская - поселок Прогресс".
"Автобус перевернулся в Темрюкском районе. Там, по предварительным данным, 53-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги, опрокинулся автобус. Двенадцать человек было, по предварительным данным, один доставлен был в больницу... Без погибших. Это ПАЗ был, который перевозит вахтовых рабочих... Пока речь идет об одном пострадавшем", - сообщили агентству в управлении.
 
УГИБДДКраснодарский крайТемрюкский районПроисшествия
 
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