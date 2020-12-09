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Судно с русскоговорящим экипажем отбило атаку пиратов в Гвинейском заливе
Судно с русскоговорящим экипажем отбило атаку пиратов в Гвинейском заливе
Охрана судна с русскоговорящим экипажем отбила атаку пиратов в Гвинейском заливе, сообщает портал Maritime Bulletin со ссылкой на видео атаки. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:17
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россия
нигерия
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Охрана судна с русскоговорящим экипажем отбила атаку пиратов в Гвинейском заливе, сообщает портал Maritime Bulletin со ссылкой на видео атаки.Согласно порталу, владелец корабля нанял группу вооруженных охранников, предположительно, нигерийцев. Капитан во время атаки через общую систему оповещения предупредил экипаж и потребовал отойти от боковых окон правого борта.Охрана обстреливала пиратов с мостика, еще один из охранников стрелял из крупнокалиберного пулемета на палубе. Пираты вели ответный огонь, затем прекратили атаку, развернулись и скрылись. Позднее были найдены отметины от пуль пиратов.
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россия, нигерия, в мире

Судно с русскоговорящим экипажем отбило атаку пиратов в Гвинейском заливе

15:17 09.12.2020 (обновлено: 15:40 09.12.2020)
 
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомалийский пират
Сомалийский пират - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Охрана судна с русскоговорящим экипажем отбила атаку пиратов в Гвинейском заливе, сообщает портал Maritime Bulletin со ссылкой на видео атаки.
Согласно порталу, владелец корабля нанял группу вооруженных охранников, предположительно, нигерийцев. Капитан во время атаки через общую систему оповещения предупредил экипаж и потребовал отойти от боковых окон правого борта.
Вооруженные пираты на берегу моря - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 17:16
Случаи захвата и освобождения пиратами судов с россиянами на борту
Охрана обстреливала пиратов с мостика, еще один из охранников стрелял из крупнокалиберного пулемета на палубе. Пираты вели ответный огонь, затем прекратили атаку, развернулись и скрылись. Позднее были найдены отметины от пуль пиратов.
 
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