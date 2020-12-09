https://ria.ru/20201209/ataka-1588433218.html

Судно с русскоговорящим экипажем отбило атаку пиратов в Гвинейском заливе

Судно с русскоговорящим экипажем отбило атаку пиратов в Гвинейском заливе

Охрана судна с русскоговорящим экипажем отбила атаку пиратов в Гвинейском заливе, сообщает портал Maritime Bulletin со ссылкой на видео атаки. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:17

2020-12-09T15:17

2020-12-09T15:40

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Охрана судна с русскоговорящим экипажем отбила атаку пиратов в Гвинейском заливе, сообщает портал Maritime Bulletin со ссылкой на видео атаки.Согласно порталу, владелец корабля нанял группу вооруженных охранников, предположительно, нигерийцев. Капитан во время атаки через общую систему оповещения предупредил экипаж и потребовал отойти от боковых окон правого борта.Охрана обстреливала пиратов с мостика, еще один из охранников стрелял из крупнокалиберного пулемета на палубе. Пираты вели ответный огонь, затем прекратили атаку, развернулись и скрылись. Позднее были найдены отметины от пуль пиратов.

https://ria.ru/20200909/piratstvo-1576996927.html

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россия, нигерия, в мире