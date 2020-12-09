Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/armiya-1588481660.html
Глава Минобороны Германии призвала укреплять армию из-за России
Глава Минобороны Германии призвала укреплять армию из-за России
Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на утверждении бюджета на 2021 год в бундестаге объяснила необходимость военных инвестиций особенностями... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:29
2020-12-09T19:29
россия
аннегрет крамп-карренбауэр
минобороны германии
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585407787_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_6b6b4fc3f7b3c3b7cc31b26bb661dc29.jpg
БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на утверждении бюджета на 2021 год в бундестаге объяснила необходимость военных инвестиций особенностями "программы вооружений российской стороны".Крамп-Карренбауэр добавила, что "кто когда-либо серьезно занимался программой вооружений российской стороны, тот знает, о чем говорит господин (экс-уполномоченный Ханс-Петер) Бартельс, поэтому мы должны инвестировать в будущее нашей обороноспособности".
https://ria.ru/20201208/bezopasnost-1588238589.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585407787_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_aefa9e933b2bdbe64e044e68c48ee2ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, аннегрет крамп-карренбауэр, минобороны германии, германия, в мире

Глава Минобороны Германии призвала укреплять армию из-за России

18:29 09.12.2020 (обновлено: 19:29 09.12.2020)
 
© REUTERS / Michele TantussiМинистр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на утверждении бюджета на 2021 год в бундестаге объяснила необходимость военных инвестиций особенностями "программы вооружений российской стороны".

"Мы не должны впасть в заблуждение и думать, что можно разделять вооружение и разоружение; переговоры, дипломатию и военную силу. Это едино... Могу процитировать экс-уполномоченного бундестага по вооруженным силам, который заявил о последовательной политики глав МИД из Социал-демократической партии Германии и канцлеров со времен Вилли Бранда, что "социал-демократы выступают за всестороннее разоружение и дипломатические переговоры, но всегда с позиции сильного", - заявила министр.

Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 16:06
NI назвал возможные причины вооруженного конфликта между Россией и НАТО
Крамп-Карренбауэр добавила, что "кто когда-либо серьезно занимался программой вооружений российской стороны, тот знает, о чем говорит господин (экс-уполномоченный Ханс-Петер) Бартельс, поэтому мы должны инвестировать в будущее нашей обороноспособности".
 
РоссияАннегрет Крамп-КарренбауэрМинобороны ГерманииГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
07:58Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных
07:48В эпицентре землетрясения в Бурятии зафиксировали крупный афтершок
07:10Российские врачи помогли за сутки более чем 40 жителям Степанакерта
07:06Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации
06:59Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика
06:57Хакеры заполучили данные по вакцинам компаний Pfizer и BioNTech
06:41Врач рассказал, кого нужно в первую очередь привить от коронавируса
Лента новостейМолния