Глава Минобороны Германии призвала укреплять армию из-за России
18:29 09.12.2020 (обновлено: 19:29 09.12.2020)
БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на утверждении бюджета на 2021 год в бундестаге объяснила необходимость военных инвестиций особенностями "программы вооружений российской стороны".
"Мы не должны впасть в заблуждение и думать, что можно разделять вооружение и разоружение; переговоры, дипломатию и военную силу. Это едино... Могу процитировать экс-уполномоченного бундестага по вооруженным силам, который заявил о последовательной политики глав МИД из Социал-демократической партии Германии и канцлеров со времен Вилли Бранда, что "социал-демократы выступают за всестороннее разоружение и дипломатические переговоры, но всегда с позиции сильного", - заявила министр.
Крамп-Карренбауэр добавила, что "кто когда-либо серьезно занимался программой вооружений российской стороны, тот знает, о чем говорит господин (экс-уполномоченный Ханс-Петер) Бартельс, поэтому мы должны инвестировать в будущее нашей обороноспособности".