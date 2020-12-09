Глава Минобороны Германии призвала укреплять армию из-за России

"Мы не должны впасть в заблуждение и думать, что можно разделять вооружение и разоружение; переговоры, дипломатию и военную силу. Это едино... Могу процитировать экс-уполномоченного бундестага по вооруженным силам, который заявил о последовательной политики глав МИД из Социал-демократической партии Германии и канцлеров со времен Вилли Бранда, что "социал-демократы выступают за всестороннее разоружение и дипломатические переговоры, но всегда с позиции сильного", - заявила министр.