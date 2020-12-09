https://ria.ru/20201209/armeniya-1588451613.html

Пашинян обвинил оппозицию в желании создать марионеточную власть

Пашинян обвинил оппозицию в желании создать марионеточную власть

Премьер-министр Армении считает, что в случае назначения главой правительства предлагаемого оппозицией кандидата в стране может установиться марионеточная... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:40

2020-12-09T16:40

2020-12-09T16:40

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении считает, что в случае назначения главой правительства предлагаемого оппозицией кандидата в стране может установиться марионеточная власть.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна."Почему (оппозиционные силы – ред.) не требуют внеочередных парламентских выборов, а предлагают сценарии, преследующие цель безвозвратно вывести народ из процесса? Они предлагают создать в Армении безвластие или марионеточную власть, так как предложили кандидатуру премьер-министра, у которого нет поддержки народа, опоры в парламенте и перспектив получить народную поддержку, так как перед ним поставлено условие не участвовать в выборах", - сказал Пашинян.Он также заявил, что в подобных условиях возможно восстановление механизмов "избирательных фальсификаций". Поэтому, по его словам, важно реформирование избирательного законодательства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201208/otstavka-1588185930.html

https://ria.ru/20201204/karabakh-1587767582.html

https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html

армения

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никол пашинян, армения, в мире