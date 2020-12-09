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Пашинян обвинил оппозицию в желании создать марионеточную власть
Пашинян обвинил оппозицию в желании создать марионеточную власть
Премьер-министр Армении считает, что в случае назначения главой правительства предлагаемого оппозицией кандидата в стране может установиться марионеточная... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:40
2020-12-09T16:40
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении считает, что в случае назначения главой правительства предлагаемого оппозицией кандидата в стране может установиться марионеточная власть.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна."Почему (оппозиционные силы – ред.) не требуют внеочередных парламентских выборов, а предлагают сценарии, преследующие цель безвозвратно вывести народ из процесса? Они предлагают создать в Армении безвластие или марионеточную власть, так как предложили кандидатуру премьер-министра, у которого нет поддержки народа, опоры в парламенте и перспектив получить народную поддержку, так как перед ним поставлено условие не участвовать в выборах", - сказал Пашинян.Он также заявил, что в подобных условиях возможно восстановление механизмов "избирательных фальсификаций". Поэтому, по его словам, важно реформирование избирательного законодательства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201208/otstavka-1588185930.html
https://ria.ru/20201204/karabakh-1587767582.html
https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html
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никол пашинян, армения, в мире

Пашинян обвинил оппозицию в желании создать марионеточную власть

16:40 09.12.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом встречи делегации РФ с властями Армении в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом встречи делегации РФ с властями Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении считает, что в случае назначения главой правительства предлагаемого оппозицией кандидата в стране может установиться марионеточная власть.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 12:38Ситуация в Нагорном Карабахе
Католикос всех армян призвал Пашиняна уйти в отставку
"Почему (оппозиционные силы – ред.) не требуют внеочередных парламентских выборов, а предлагают сценарии, преследующие цель безвозвратно вывести народ из процесса? Они предлагают создать в Армении безвластие или марионеточную власть, так как предложили кандидатуру премьер-министра, у которого нет поддержки народа, опоры в парламенте и перспектив получить народную поддержку, так как перед ним поставлено условие не участвовать в выборах", - сказал Пашинян.
Он также заявил, что в подобных условиях возможно восстановление механизмов "избирательных фальсификаций". Поэтому, по его словам, важно реформирование избирательного законодательства.
Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 23:46Ситуация в Нагорном Карабахе
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в провале операции в Карабахе
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 08:00
Оружие умолкло — Ереван забурлил. Что происходит с властью в Армении
 
Никол ПашинянАрменияВ мире
 
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