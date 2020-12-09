Пашинян обвинил оппозицию в желании создать марионеточную власть
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом встречи делегации РФ с властями Армении в Ереване
ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении считает, что в случае назначения главой правительства предлагаемого оппозицией кандидата в стране может установиться марионеточная власть.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
"Почему (оппозиционные силы – ред.) не требуют внеочередных парламентских выборов, а предлагают сценарии, преследующие цель безвозвратно вывести народ из процесса? Они предлагают создать в Армении безвластие или марионеточную власть, так как предложили кандидатуру премьер-министра, у которого нет поддержки народа, опоры в парламенте и перспектив получить народную поддержку, так как перед ним поставлено условие не участвовать в выборах", - сказал Пашинян.
Он также заявил, что в подобных условиях возможно восстановление механизмов "избирательных фальсификаций". Поэтому, по его словам, важно реформирование избирательного законодательства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.