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Посольство России в Дании считает обвинение россиянина в шпионаже ошибкой
Посольство России в Дании считает обвинение россиянина в шпионаже ошибкой
Посольство России в Дании считает арест россиянина и предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой и рассчитывает на оправдательный вердикт суда и освобождение РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:08
2020-12-09T13:08
2020-12-09T13:20
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Посольство России в Дании считает арест россиянина и предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой и рассчитывает на оправдательный вердикт суда и освобождение соотечественника, сообщили РИА Новости в дипмиссии.Ранее стало известно, что прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, проживающему в стране. Его обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании. Как пишут местные СМИ, россиянин находится под стражей с июля этого года."В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина, посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой. Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника", - заявили в посольстве РФ в Копенгагене.
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копенгаген, россия, дания, в мире
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Посольство России в Дании
считает арест россиянина и предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой и рассчитывает на оправдательный вердикт суда и освобождение соотечественника, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее стало известно, что прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, проживающему в стране. Его обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании. Как пишут местные СМИ, россиянин находится под стражей с июля этого года.
"В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина, посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой. Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника", - заявили в посольстве РФ в Копенгагене.