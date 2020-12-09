https://ria.ru/20201209/arest-1588395646.html

Посольство России в Дании считает обвинение россиянина в шпионаже ошибкой

Посольство России в Дании считает обвинение россиянина в шпионаже ошибкой

Посольство России в Дании считает арест россиянина и предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой и рассчитывает на оправдательный вердикт суда и освобождение РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:08

2020-12-09T13:08

2020-12-09T13:20

копенгаген

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дания

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Посольство России в Дании считает арест россиянина и предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой и рассчитывает на оправдательный вердикт суда и освобождение соотечественника, сообщили РИА Новости в дипмиссии.Ранее стало известно, что прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, проживающему в стране. Его обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании. Как пишут местные СМИ, россиянин находится под стражей с июля этого года."В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина, посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой. Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника", - заявили в посольстве РФ в Копенгагене.

https://radiosputnik.ria.ru/20191123/1561514942.html

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