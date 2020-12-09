https://ria.ru/20201209/arest-1588369252.html

В России могут разрешить неотложный арест коррупционных активов

В России могут разрешить неотложный арест коррупционных активов

Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил разрешить следователям неотложные аресты коррупционных активов, переданных третьим лицам, сообщает в среду надзорное... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:49

2020-12-09T11:49

2020-12-09T12:01

александр бастрыкин

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил разрешить следователям неотложные аресты коррупционных активов, переданных третьим лицам, сообщает в среду надзорное ведомство.При этом, по словам генерального прокурора, следует "предусмотреть также возможность ареста имущества, которое хотя и не было получено в результате преступной деятельности, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия".Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал РИА Новости, что Следственный комитет убрать из УПК норму, по которой преступник может добиться снятия ареста со своих активов, даже если ущерб еще полностью не погашен.

https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588018876.html

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александр бастрыкин, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество