В России могут разрешить неотложный арест коррупционных активов
11:49 09.12.2020 (обновлено: 12:01 09.12.2020)
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил разрешить следователям неотложные аресты коррупционных активов, переданных третьим лицам, сообщает в среду надзорное ведомство.
"Игорь Краснов поддержал предложение проработать вопрос о наделении следователей полномочиями по неотложному аресту имущества коррупционеров, не только подлежащего конфискации, но и для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа", - говорится в релизе.
При этом, по словам генерального прокурора, следует "предусмотреть также возможность ареста имущества, которое хотя и не было получено в результате преступной деятельности, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия".
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал РИА Новости, что Следственный комитет убрать из УПК норму, по которой преступник может добиться снятия ареста со своих активов, даже если ущерб еще полностью не погашен.
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