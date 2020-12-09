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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201209/angara-1588338286.html
Второй запуск ракеты "Ангара-А5" запланировали на 14 декабря
Второй запуск ракеты "Ангара-А5" запланировали на 14 декабря
Старт ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк запланирован на 14 декабря, сообщила в среду администрация Колпашевского района Томской... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T09:38
2020-12-09T09:38
хочу стать космонавтом
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
томская область
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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Старт ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк запланирован на 14 декабря, сообщила в среду администрация Колпашевского района Томской области со ссылкой на данные Роскосмоса.Ранее пуск "Ангары" планировался 28 ноября, однако по техническим причинам был отложен. Ракету вывезли на стартовый комплекс 17 ноября, были проведены ее испытания и тестовая заправка топливом. После этого "Ангару" вернули в монтажно-испытательный корпус."По информации, полученной департаментом защиты населения и территории Томской области от государственной корпорации "Роскосмос", планируется запуск ракеты космического назначения "Ангара-А5" с космодрома "Плесецк". Время пуска – 14 декабря 08 часов 50 минут, (время московское)", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации района.Отмечается, что район падения отделяющихся частей ракет-носителей частично расположен на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области. Население просят воздержаться от посещения возможного района падения частей второй ступени ракеты-носителя в указанное время, а в случае обнаружения фрагментов ракеты-носителя сообщить в департамент защиты населения и территории Томской области.Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого.Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, ракете "Ангара-А5" при втором пуске предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника массой 2,04 тонны на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20201026/angara-1581503923.html
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плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, томская область

Второй запуск ракеты "Ангара-А5" запланировали на 14 декабря

09:38 09.12.2020
 
© Фото : Минобороны РФРакета тяжелого класса АнгараА5
Ракета тяжелого класса АнгараА5 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Минобороны РФ
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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Старт ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк запланирован на 14 декабря, сообщила в среду администрация Колпашевского района Томской области со ссылкой на данные Роскосмоса.
Ранее пуск "Ангары" планировался 28 ноября, однако по техническим причинам был отложен. Ракету вывезли на стартовый комплекс 17 ноября, были проведены ее испытания и тестовая заправка топливом. После этого "Ангару" вернули в монтажно-испытательный корпус.
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"По информации, полученной департаментом защиты населения и территории Томской области от государственной корпорации "Роскосмос", планируется запуск ракеты космического назначения "Ангара-А5" с космодрома "Плесецк". Время пуска – 14 декабря 08 часов 50 минут, (время московское)", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации района.
Отмечается, что район падения отделяющихся частей ракет-носителей частично расположен на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области. Население просят воздержаться от посещения возможного района падения частей второй ступени ракеты-носителя в указанное время, а в случае обнаружения фрагментов ракеты-носителя сообщить в департамент защиты населения и территории Томской области.
Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого.
Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, ракете "Ангара-А5" при втором пуске предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.
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Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника массой 2,04 тонны на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
 
Хочу стать космонавтомПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосТомская область
 
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