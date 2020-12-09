https://ria.ru/20201209/alkogol-1588485762.html

Врач рассказала, кому нельзя пить алкоголь на Новый год

Врач рассказала, кому нельзя пить алкоголь на Новый год

Диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" призвала заразившихся коронавирусной инфекцией полностью отказаться от алкоголя даже в новогоднюю... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:46

2020-12-09T18:46

2020-12-09T18:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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елена соломатина

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диеты

здоровье

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" призвала заразившихся коронавирусной инфекцией полностью отказаться от алкоголя даже в новогоднюю ночь."Алкоголь — провокатор ухудшения состояния. Его нужно исключить, он угнетает организм, сжижает кровь и ведет к интоксикации. Можно разве что один глоток шампанского, но лучше исключить даже это", — предупредила она.Также диетолог рекомендовала пациентам с COVID-19 исключить тяжелую пищу — например, шашлыки, оливье, икру и селедку под шубой, и отдать предпочтение птице, неконсервированной рыбе и крольчатине. Кроме того, врач посоветовала заболевшим россиянам обратить внимание на бульоны и заливное.По ее словам, допустимо включение в новогодний рацион блюд, содержащих творог, имбирь, чеснок и томатный сок. В качестве десерта Соломатина предложила приготовить взбитые муссы, желе и смузи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/immunitet-1588468103.html

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