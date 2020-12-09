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Врач рассказала, кому нельзя пить алкоголь на Новый год
Врач рассказала, кому нельзя пить алкоголь на Новый год
Диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" призвала заразившихся коронавирусной инфекцией полностью отказаться от алкоголя даже в новогоднюю... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:46
2020-12-09T18:46
2020-12-09T18:46
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" призвала заразившихся коронавирусной инфекцией полностью отказаться от алкоголя даже в новогоднюю ночь."Алкоголь — провокатор ухудшения состояния. Его нужно исключить, он угнетает организм, сжижает кровь и ведет к интоксикации. Можно разве что один глоток шампанского, но лучше исключить даже это", — предупредила она.Также диетолог рекомендовала пациентам с COVID-19 исключить тяжелую пищу — например, шашлыки, оливье, икру и селедку под шубой, и отдать предпочтение птице, неконсервированной рыбе и крольчатине. Кроме того, врач посоветовала заболевшим россиянам обратить внимание на бульоны и заливное.По ее словам, допустимо включение в новогодний рацион блюд, содержащих творог, имбирь, чеснок и томатный сок. В качестве десерта Соломатина предложила приготовить взбитые муссы, желе и смузи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рецепты, елена соломатина, коронавирусы, диеты, здоровье, новый год, здоровье - общество, еда, питание, продукты, алкоголь, общество
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Диетолог Елена Соломатина
в разговоре с "Вечерней Москвой"
призвала заразившихся коронавирусной инфекцией полностью отказаться от алкоголя даже в новогоднюю ночь.
"Алкоголь — провокатор ухудшения состояния. Его нужно исключить, он угнетает организм, сжижает кровь и ведет к интоксикации. Можно разве что один глоток шампанского, но лучше исключить даже это", — предупредила она.
Также диетолог рекомендовала пациентам с COVID-19 исключить тяжелую пищу — например, шашлыки, оливье, икру и селедку под шубой, и отдать предпочтение птице, неконсервированной рыбе и крольчатине. Кроме того, врач посоветовала заболевшим россиянам обратить внимание на бульоны и заливное.
По ее словам, допустимо включение в новогодний рацион блюд, содержащих творог, имбирь, чеснок и томатный сок. В качестве десерта Соломатина предложила приготовить взбитые муссы, желе и смузи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.