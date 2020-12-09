https://ria.ru/20201209/aksenov-1588347490.html
Аксенов пригрозил чиновникам увольнениями за участие в корпоративах
Аксенов пригрозил чиновникам увольнениями за участие в корпоративах
Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам увольнениями за участие в новогодних корпоративах, а депутатам – исключением из партии. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:25
2020-12-09T10:25
2020-12-09T10:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:276:3142:2043_1920x0_80_0_0_31ddbfcf2a13ccc411477e09d184a064.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам увольнениями за участие в новогодних корпоративах, а депутатам – исключением из партии.Ранее Аксенов на фоне ситуации с распространением коронавируса ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января, при этом прием туристов на полуострове не прекращается. Запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений.По его словам, все должностные лица и депутаты должны являться примером выполнения порядка и требований по недопущению распространения коронавируса.Всего с начала эпидемии в регионе выявлено свыше 17,6 тысячи случаев заболевания, выздоровели 13,5 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/krym-1588340926.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_881db5c754623a02ba88c56737ab1e4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
пригрозил чиновникам увольнениями за участие в новогодних корпоративах, а депутатам – исключением из партии.
Ранее Аксенов на фоне ситуации с распространением коронавируса ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января, при этом прием туристов на полуострове не прекращается. Запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений.
"Мониторим информационное пространство. В случае, если будут замечены должностные лица, не важно, какого уровня, на корпоративах, и депутатский корпус, то по должностным лицам - вплоть до увольнения, не разбираясь, за дискредитацию в общем звания государственного служащего. С депутатским корпусом – вплоть до исключения из партии", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
По его словам, все должностные лица и депутаты должны являться примером выполнения порядка и требований по недопущению распространения коронавируса.
Всего с начала эпидемии в регионе выявлено свыше 17,6 тысячи случаев заболевания, выздоровели 13,5 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.