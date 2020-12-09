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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/aksenov-1588347490.html
Аксенов пригрозил чиновникам увольнениями за участие в корпоративах
Аксенов пригрозил чиновникам увольнениями за участие в корпоративах
Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам увольнениями за участие в новогодних корпоративах, а депутатам – исключением из партии. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:25
2020-12-09T10:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам увольнениями за участие в новогодних корпоративах, а депутатам – исключением из партии.Ранее Аксенов на фоне ситуации с распространением коронавируса ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января, при этом прием туристов на полуострове не прекращается. Запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений.По его словам, все должностные лица и депутаты должны являться примером выполнения порядка и требований по недопущению распространения коронавируса.Всего с начала эпидемии в регионе выявлено свыше 17,6 тысячи случаев заболевания, выздоровели 13,5 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), общество

Аксенов пригрозил чиновникам увольнениями за участие в корпоративах

10:25 09.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам увольнениями за участие в новогодних корпоративах, а депутатам – исключением из партии.
Ранее Аксенов на фоне ситуации с распространением коронавируса ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января, при этом прием туристов на полуострове не прекращается. Запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений.
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"Мониторим информационное пространство. В случае, если будут замечены должностные лица, не важно, какого уровня, на корпоративах, и депутатский корпус, то по должностным лицам - вплоть до увольнения, не разбираясь, за дискредитацию в общем звания государственного служащего. С депутатским корпусом – вплоть до исключения из партии", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
По его словам, все должностные лица и депутаты должны являться примером выполнения порядка и требований по недопущению распространения коронавируса.
Всего с начала эпидемии в регионе выявлено свыше 17,6 тысячи случаев заболевания, выздоровели 13,5 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей Аксенов (политик)Общество
 
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