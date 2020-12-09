https://ria.ru/20201209/aksenov-1588347490.html

Аксенов пригрозил чиновникам увольнениями за участие в корпоративах

Аксенов пригрозил чиновникам увольнениями за участие в корпоративах

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам увольнениями за участие в новогодних корпоративах, а депутатам – исключением из партии. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:25

2020-12-09T10:25

2020-12-09T10:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

сергей аксенов (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам увольнениями за участие в новогодних корпоративах, а депутатам – исключением из партии.Ранее Аксенов на фоне ситуации с распространением коронавируса ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января, при этом прием туристов на полуострове не прекращается. Запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений.По его словам, все должностные лица и депутаты должны являться примером выполнения порядка и требований по недопущению распространения коронавируса.Всего с начала эпидемии в регионе выявлено свыше 17,6 тысячи случаев заболевания, выздоровели 13,5 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/krym-1588340926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), общество