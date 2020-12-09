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Российские фирмы могут исключить из тендера на блок АЭС "Дукованы"
Российские фирмы могут исключить из тендера на блок АЭС "Дукованы"
Фирмы России и Китая могут быть исключены из тендера на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии, сообщил в среду журналистам... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:47
2020-12-09T15:47
2020-12-09T15:47
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ПРАГА, 9 дек – РИА Новости. Фирмы России и Китая могут быть исключены из тендера на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии, сообщил в среду журналистам вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек."На заседании постоянного комитета по ядерной энергетике с участием оппозиционных политиков сегодня рассматривался вопрос о возможных вариантах строительства нового энергоблока на АЭС "Дукованы". Один из вариантов предусматривает участие в тендере всех фирм, подавших заявки. Второй вариант – исключение из тендера фирм из России и Китая. Третий вариант, так называемый "3+2" – участие этих двух фирм в составе консорциумов, но без их ведущей роли. Наконец, четвертый вариант – отклад тендера на период после парламентских выборов, намеченных на осень 2021 года", - сказал Гавличек.По словам вице-премьера, наиболее приемлемым ему видится вариант "3+2".Участие фирм из РФ и КНР в строительстве нового энергоблока для АЭС неоднократно критиковали лидеры оппозиционных партий, а также контрразведка страны. Более 30 представителей верхней и нижней палат парламента обратились с совместным письмом в правительство с просьбой не допускать фирмы из России и Китая к тендеру по новому энергоблоку из соображений безопасности.В июле этого года гендиректор чешской энергетической компании ČEZ (которая является инвестором проекта) Даниэл Бенеш сообщил о том, что в декабре 2020 года будет объявлен тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны), его строительство должно начаться в 2029 году, а в 2036 году блок стоимостью 6 миллиардов евро должен быть готов.Заявки для участия в тендере еще в начале 2018 года подали шесть компаний: российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что международные проекты Росатома сугубо коммерческие и "не должны страдать от недобросовестной конкуренции и политических спекуляций".
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россия, китай, чехия, в мире
ПРАГА, 9 дек – РИА Новости.
Фирмы России
и Китая
могут быть исключены из тендера на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии
, сообщил в среду журналистам вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек.
"На заседании постоянного комитета по ядерной энергетике с участием оппозиционных политиков сегодня рассматривался вопрос о возможных вариантах строительства нового энергоблока на АЭС "Дукованы". Один из вариантов предусматривает участие в тендере всех фирм, подавших заявки. Второй вариант – исключение из тендера фирм из России и Китая. Третий вариант, так называемый "3+2" – участие этих двух фирм в составе консорциумов, но без их ведущей роли. Наконец, четвертый вариант – отклад тендера на период после парламентских выборов, намеченных на осень 2021 года", - сказал Гавличек.
По словам вице-премьера, наиболее приемлемым ему видится вариант "3+2".
Участие фирм из РФ и КНР в строительстве нового энергоблока для АЭС неоднократно критиковали лидеры оппозиционных партий, а также контрразведка страны. Более 30 представителей верхней и нижней палат парламента обратились с совместным письмом в правительство с просьбой не допускать фирмы из России и Китая к тендеру по новому энергоблоку из соображений безопасности.
В июле этого года гендиректор чешской энергетической компании ČEZ (которая является инвестором проекта) Даниэл Бенеш сообщил о том, что в декабре 2020 года будет объявлен тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны), его строительство должно начаться в 2029 году, а в 2036 году блок стоимостью 6 миллиардов евро должен быть готов.
Заявки для участия в тендере еще в начале 2018 года подали шесть компаний: российская госкорпорация "Росатом
", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF
, южнокорейская KHNP и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
заявлял, что международные проекты Росатома сугубо коммерческие и "не должны страдать от недобросовестной конкуренции и политических спекуляций".