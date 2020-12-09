https://ria.ru/20201209/abort-1588446583.html
Минздрав определил перечень медицинских показаний для аборта
Минздрав определил перечень медицинских показаний для аборта
Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым устанавливается перечень медицинских показаний для аборта, соответствующий документ опубликован на федеральном... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:23
2020-12-09T16:23
2020-12-09T16:23
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым устанавливается перечень медицинских показаний для аборта, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности согласно приложению", - говорится в проекте.Показаниями для прерывания беременности, в том числе, являются активная фаза туберкулеза, краснуха до 20 недели беременности, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) IV стадии, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, шизофрения, воспалительные болезни центральной нервной системы, почечная недостаточность, врожденное отсутствие конечностей, уточняется в документе.Кроме того, медицинским показанием является состояние физиологической незрелости беременной женщины до достижения возраста 15 лет, отмечается в приложении.При этом решение об аборте принимается консилиумом врачей индивидуально по каждой беременной женщине, учитывается стадия, форма, степень и фаза заболевания, подчеркивается в документе.
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здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минздрав РФ
подготовил проект приказа, которым устанавливается перечень медицинских показаний для аборта, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности согласно приложению", - говорится в проекте.
Показаниями для прерывания беременности, в том числе, являются активная фаза туберкулеза, краснуха до 20 недели беременности, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) IV стадии, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, шизофрения, воспалительные болезни центральной нервной системы, почечная недостаточность, врожденное отсутствие конечностей, уточняется в документе.
Кроме того, медицинским показанием является состояние физиологической незрелости беременной женщины до достижения возраста 15 лет, отмечается в приложении.
При этом решение об аборте принимается консилиумом врачей индивидуально по каждой беременной женщине, учитывается стадия, форма, степень и фаза заболевания, подчеркивается в документе.