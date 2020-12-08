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В Молдавии приостановили закон об отмене передачи земли посольству США
В Молдавии приостановили закон об отмене передачи земли посольству США
Конституционный суд Молдавии во вторник принял решение приостановить действие закона, который отменил передачу территории бывшего республиканского стадиона под... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T20:20
2020-12-08T20:21
майя санду
игорь додон
молдавия
кишинев
сша
в мире
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КИШИНЕВ, 8 дек – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии во вторник принял решение приостановить действие закона, который отменил передачу территории бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США, сообщает пресс-служба КС.Ранее представители США выразили намерение приобрести у Молдавии землю бывшего республиканского стадиона. Правительства двух стран подписали меморандум о приобретении имущества для строительства нового здания американского посольства в Кишиневе. Парламент Молдавии в октябре 2018 года одобрил передачу территории дипломатам. Президент Молдавии Игорь Додон вернул законопроект на рассмотрение в парламент, за что был временно отправлен в отставку, вместо него тогда документ подписал глава парламента Андриан Канду. В четверг парламент аннулировал передачу территории представителям США. Решение опротестовано в КС партией "Действие и солидарность", которой руководит действующий президент республики Майя Санду."Восьмого декабря Конституционный суд приостановил действие закона №217 от 3 декабря 2020 года (отказ от отчуждения территории республиканского стадиона)", - говорится в решении, опубликованном на сайте КС.Республиканский стадион был построен в столице Молдавии в 1952 году. В 2007 году его разрушили, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей.
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майя санду, игорь додон, молдавия, кишинев, сша, в мире

В Молдавии приостановили закон об отмене передачи земли посольству США

20:20 08.12.2020 (обновлено: 20:21 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкУчастники антиправительственной акции, требующие проведения досрочных выборов парламента и отставки кабмина, у здания парламента в Кишиневе
Участники антиправительственной акции, требующие проведения досрочных выборов парламента и отставки кабмина, у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 8 дек – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии во вторник принял решение приостановить действие закона, который отменил передачу территории бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США, сообщает пресс-служба КС.
Ранее представители США выразили намерение приобрести у Молдавии землю бывшего республиканского стадиона. Правительства двух стран подписали меморандум о приобретении имущества для строительства нового здания американского посольства в Кишиневе. Парламент Молдавии в октябре 2018 года одобрил передачу территории дипломатам. Президент Молдавии Игорь Додон вернул законопроект на рассмотрение в парламент, за что был временно отправлен в отставку, вместо него тогда документ подписал глава парламента Андриан Канду. В четверг парламент аннулировал передачу территории представителям США. Решение опротестовано в КС партией "Действие и солидарность", которой руководит действующий президент республики Майя Санду.
"Восьмого декабря Конституционный суд приостановил действие закона №217 от 3 декабря 2020 года (отказ от отчуждения территории республиканского стадиона)", - говорится в решении, опубликованном на сайте КС.
Республиканский стадион был построен в столице Молдавии в 1952 году. В 2007 году его разрушили, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей.
Участники антиправительственной акции, требующие проведения досрочных выборов парламента и отставки кабмина, у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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