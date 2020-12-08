https://ria.ru/20201208/zdravookhranenie-1588185808.html

Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Следующие 3 года на ремонт и строительство медучреждений, на закупку медицинских изделий и транспорта будет выделяться по 90 миллиардов рублей в год, заявил... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:38

2020-12-08T12:38

2020-12-08T12:38

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следующие 3 года на ремонт и строительство медучреждений, на закупку медицинских изделий и транспорта будет выделяться по 90 миллиардов рублей в год, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Первые 3 года: 2021, 2022 и 2023 финансирование пойдет в суммах 90 миллиардов рублей каждый год, они будут направлены на приобретение медицинских изделий, на проведение ремонтных и строительных работ в регионах и закупку автотранспорта",- сказал Мурашко на Всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности.Он уточнил, что региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения все субъекты России должны утвердить до 15 декабря.

https://ria.ru/20201208/murashko-1588181072.html

россия

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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество