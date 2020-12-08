https://ria.ru/20201208/zdravookhranenie-1588185808.html
Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Следующие 3 года на ремонт и строительство медучреждений, на закупку медицинских изделий и транспорта будет выделяться по 90 миллиардов рублей в год, заявил... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:38
2020-12-08T12:38
2020-12-08T12:38
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следующие 3 года на ремонт и строительство медучреждений, на закупку медицинских изделий и транспорта будет выделяться по 90 миллиардов рублей в год, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Первые 3 года: 2021, 2022 и 2023 финансирование пойдет в суммах 90 миллиардов рублей каждый год, они будут направлены на приобретение медицинских изделий, на проведение ремонтных и строительных работ в регионах и закупку автотранспорта",- сказал Мурашко на Всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности.Он уточнил, что региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения все субъекты России должны утвердить до 15 декабря.
https://ria.ru/20201208/murashko-1588181072.html
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