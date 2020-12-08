https://ria.ru/20201208/zasedanie-1588136020.html

Заседание по делу о штрафе Росрыболовства к НТЭК перенесли

Заседание по делу о штрафе Росрыболовства к НТЭК перенесли

Заседание суда по делу о штрафе Росрыболовства к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) за нарушение правил охраны среды обитания или путей... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T06:48

2020-12-08T06:48

2020-12-08T06:48

разлив дизельного топлива в норильске

дмитрий клоков

норильск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 8 дек - РИА Новости. Заседание суда по делу о штрафе Росрыболовства к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) за нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира перенесено на понедельник, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.Ранее сообщалось, что Енисейское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству признало АО "НТЭК" виновным в совершении административного правонарушения по статье КоАП "Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания". В октябре Росрыболовство выписало в отношении компании постановление о штрафе в 150 тысяч рублей. Компания в ходатайстве просила отменить это постановление и прекратить производство по делу. Разбирательство по делу было назначено в Норильском горсуде на 14 декабря. Кроме того, Росрыболовство выписало компании штраф в 12 тысяч рублей за нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов. Разбирательство по этой жалобе должно было состояться 7 декабря.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.Росрыболовство в середине ноября сообщило, что его Енисейское территориальное управление вынесло постановления об административном наказании и подготовило претензию с требованием к НТЭК возместить ущерб, и районный суд Норильска принял материалы к производству. Сумма претензий тогда в сообщении не уточнялась. Руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков в конце ноября сообщил, что прямой ущерб от последствий аварии в Норильске оценивается ведомством в 3,615 миллиарда рублей. Представитель "Норникеля" заявил РИА Новости, что в адрес НТЭК, а также других компаний группы исков на 3,6 миллиарда рублей по поводу гибели рыбы из-за разлива топлива на ТЭЦ-3 ни от кого не поступало.

https://ria.ru/20201124/norilsk-1586022578.html

https://ria.ru/20201124/norilsk-1586020765.html

норильск

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, дмитрий клоков, норильск, красноярск, происшествия