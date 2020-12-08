https://ria.ru/20201208/zaryadka-1588160390.html

Вирусы и трояны могут попасть в смартфон через внешнюю зарядку

Вирусы и трояны могут попасть в смартфон через внешнюю зарядку

Выявлен новый путь заражения смартфонов вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на бюро кибербезопасности Министерства... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:56

2020-12-08T10:56

2020-12-08T13:15

риа наука

хакеры

google android

китай

технологии

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Выявлен новый путь заражения смартфонов вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на бюро кибербезопасности Министерства общественной безопасности Китая.Эксперты выяснили, что хакеры могли встраивать троянские программы во внешние зарядки и общедоступные блоки питания. Достаточно одного подключения, и смартфон-жертва уже заражен вирусом.Злоумышленники используют портативные зарядки, чтобы получить информацию с зараженного смартфона. Троянские программы, попавшие на телефон таким образом, устанавливают рекламное ПО, крадут данные мобильного банкинга или заставляют "зомби-смартфон" добывать криптовалюту.Избежать угрозы можно несколькими способами. Во-первых, не нужно заряжать смартфон общедоступными и бесплатными зарядками. Во-вторых, покупая новый внешний аккумулятор, стоит обращать внимание на производителя. Наконец, не включайте на Android-смартфоне "Режим разработчика", который может навредить безопасности устройства.

https://ria.ru/20201204/pylesos-1587687924.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хакеры, google android, китай, технологии