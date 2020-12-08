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https://ria.ru/20201208/zaryadka-1588160390.html
Вирусы и трояны могут попасть в смартфон через внешнюю зарядку
Вирусы и трояны могут попасть в смартфон через внешнюю зарядку
Выявлен новый путь заражения смартфонов вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на бюро кибербезопасности Министерства... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:56
2020-12-08T13:15
риа наука
хакеры
google android
китай
технологии
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Выявлен новый путь заражения смартфонов вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на бюро кибербезопасности Министерства общественной безопасности Китая.Эксперты выяснили, что хакеры могли встраивать троянские программы во внешние зарядки и общедоступные блоки питания. Достаточно одного подключения, и смартфон-жертва уже заражен вирусом.Злоумышленники используют портативные зарядки, чтобы получить информацию с зараженного смартфона. Троянские программы, попавшие на телефон таким образом, устанавливают рекламное ПО, крадут данные мобильного банкинга или заставляют "зомби-смартфон" добывать криптовалюту.Избежать угрозы можно несколькими способами. Во-первых, не нужно заряжать смартфон общедоступными и бесплатными зарядками. Во-вторых, покупая новый внешний аккумулятор, стоит обращать внимание на производителя. Наконец, не включайте на Android-смартфоне "Режим разработчика", который может навредить безопасности устройства.
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хакеры, google android, китай, технологии

Вирусы и трояны могут попасть в смартфон через внешнюю зарядку

10:56 08.12.2020 (обновлено: 13:15 08.12.2020)
 
© Depositphotos / AmaviaelБеспроводная зарядка телефона
Беспроводная зарядка телефона - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Depositphotos / Amaviael
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Выявлен новый путь заражения смартфонов вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на бюро кибербезопасности Министерства общественной безопасности Китая.
Эксперты выяснили, что хакеры могли встраивать троянские программы во внешние зарядки и общедоступные блоки питания. Достаточно одного подключения, и смартфон-жертва уже заражен вирусом.
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4 декабря, 15:09РИА Наука
Хакеры заставили робот-пылесос прослушивать разговоры его хозяев
Злоумышленники используют портативные зарядки, чтобы получить информацию с зараженного смартфона. Троянские программы, попавшие на телефон таким образом, устанавливают рекламное ПО, крадут данные мобильного банкинга или заставляют "зомби-смартфон" добывать криптовалюту.
Избежать угрозы можно несколькими способами. Во-первых, не нужно заряжать смартфон общедоступными и бесплатными зарядками. Во-вторых, покупая новый внешний аккумулятор, стоит обращать внимание на производителя. Наконец, не включайте на Android-смартфоне "Режим разработчика", который может навредить безопасности устройства.
 
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