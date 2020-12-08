https://ria.ru/20201208/zarplata-1588155548.html

Роструд заявил о снижении задолженности по зарплатам

Роструд заявил о снижении задолженности по зарплатам

Глава Роструда Михаил Иванков заявил, что в 2020 году ведомством отмечается снижение задолженности по зарплатам. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:32

2020-12-08T10:32

2020-12-08T10:32

россия

михаил иванков

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роструда Михаил Иванков заявил, что в 2020 году ведомством отмечается снижение задолженности по зарплатам."Мы не зафиксировали какого-то роста количества нарушений прав работников. Более того, хочу отметить, что с точки зрения каких-то значимых важных моментов, как задолженность по заработной плате, в этом году мы наблюдаем снижение задолженности", - сказал он на международной специализированной выставке "Безопасность и охрана труда".По его словам, в 2019 году за 10 месяцев произошло 4078 несчастных случаев с тяжелыми и смертельными последствиями, в этом году - только 3697.

https://ria.ru/20201204/regiony-1587610365.html

россия

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россия, михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество