Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/zarplata-1588155548.html
Роструд заявил о снижении задолженности по зарплатам
Роструд заявил о снижении задолженности по зарплатам
Глава Роструда Михаил Иванков заявил, что в 2020 году ведомством отмечается снижение задолженности по зарплатам. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:32
2020-12-08T10:32
россия
михаил иванков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156384/02/1563840223_0:206:2001:1331_1920x0_80_0_0_ea5adfedc143dcea4917e80d5e46c107.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роструда Михаил Иванков заявил, что в 2020 году ведомством отмечается снижение задолженности по зарплатам."Мы не зафиксировали какого-то роста количества нарушений прав работников. Более того, хочу отметить, что с точки зрения каких-то значимых важных моментов, как задолженность по заработной плате, в этом году мы наблюдаем снижение задолженности", - сказал он на международной специализированной выставке "Безопасность и охрана труда".По его словам, в 2019 году за 10 месяцев произошло 4078 несчастных случаев с тяжелыми и смертельными последствиями, в этом году - только 3697.
https://ria.ru/20201204/regiony-1587610365.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156384/02/1563840223_76:0:1851:1331_1920x0_80_0_0_a6fbcc7660356a2d721e1b8066a7383f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

Роструд заявил о снижении задолженности по зарплатам

10:32 08.12.2020
 
© Depositphotos / by_ShiShkinРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Depositphotos / by_ShiShkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роструда Михаил Иванков заявил, что в 2020 году ведомством отмечается снижение задолженности по зарплатам.
"Мы не зафиксировали какого-то роста количества нарушений прав работников. Более того, хочу отметить, что с точки зрения каких-то значимых важных моментов, как задолженность по заработной плате, в этом году мы наблюдаем снижение задолженности", - сказал он на международной специализированной выставке "Безопасность и охрана труда".
Вид на жилые дома в городе Анадырь - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 08:57
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
По его словам, в 2019 году за 10 месяцев произошло 4078 несчастных случаев с тяжелыми и смертельными последствиями, в этом году - только 3697.
 
РоссияМихаил ИванковФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:37В СПЧ рассказали о повестке встречи с Путиным
17:37Гинцбург оценил ограничения на прием алкоголя при вакцинации от COVID-19
17:36РФПИ назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
17:32Краснов рассказал, как ловят тех, кто "просит порешать вопросы"
17:30Генпрокуратура будет строже отслеживать взыскание ущерба от коррупции
17:28Ученые назвали эффективный способ борьбы с коронавирусом
17:27Украина готова выпускать "Спутник V" для третьих стран, заявил Медведчук
17:26Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии
17:25В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой
17:24Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
17:24На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
17:23Названа культурная столица Европы-2025
17:23Путина попросили помочь с демаркацией армяно-азербайджанской границы
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
Лента новостейМолния