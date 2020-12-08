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Единственный в 2020 году запуск с Восточного отложен, рассказал источник
Единственный в 2020 году запуск с Восточного отложен, рассказал источник
Единственный в 2020 году космический запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2" с 36 британскими спутниками OneWeb отложен с 17 на 18 декабря по... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T03:11
2020-12-08T03:11
россия
восточный
oneweb
земля
космос - риа наука
союз
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Единственный в 2020 году космический запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2" с 36 британскими спутниками OneWeb отложен с 17 на 18 декабря по причинам, не связанным с техникой, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли."Пуск перенесен на 18-е число", - сказал собеседник агентства.Эту информацию подтвердил другой источник.По их словам, перенос пуска на сутки не связан с техническими причинами. Однако истинная причина не называется.Это должен быть первый в 2020 году пуск с данного космодрома. Изначально в 2020 году планировалось четыре пуска со спутниками OneWeb, но из-за банкротства компании и пандемии они были отложены.Запуск проводится в рамках контракта, подписанного еще в 2015 году. Всего контракт предусматривал пуски 21 ракеты "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. В сентябре 2020 года OneWeb после реструктуризации из-за банкротства объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. К настоящему времени выполнено три пуска: два с Байконура и один с Куру.OneWeb планирует к концу 2022 года развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Коммерческие услуги компания собирается начать предоставлять в конце 2021 года. В марте 2020 года компания, запустив 74 спутника, подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в размере более одного миллиарда долларов в OneWeb, спасая последнюю от банкротства, при этом каждая из сторон инвестирует по 500 миллионов долларов.В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.
https://ria.ru/20201117/plesetsk-1584964356.html
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россия, восточный, oneweb, земля, космос - риа наука, союз, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, байконур (город)

Единственный в 2020 году запуск с Восточного отложен, рассказал источник

03:11 08.12.2020
 
© Фото : Минобороны РоссииСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником связи "Гонец-М" с космодрома Плесецк
Старт ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником связи Гонец-М с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Минобороны России
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Единственный в 2020 году космический запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2" с 36 британскими спутниками OneWeb отложен с 17 на 18 декабря по причинам, не связанным с техникой, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
"Пуск перенесен на 18-е число", - сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердил другой источник.
По их словам, перенос пуска на сутки не связан с техническими причинами. Однако истинная причина не называется.
Это должен быть первый в 2020 году пуск с данного космодрома. Изначально в 2020 году планировалось четыре пуска со спутниками OneWeb, но из-за банкротства компании и пандемии они были отложены.
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Запуск проводится в рамках контракта, подписанного еще в 2015 году. Всего контракт предусматривал пуски 21 ракеты "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. В сентябре 2020 года OneWeb после реструктуризации из-за банкротства объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. К настоящему времени выполнено три пуска: два с Байконура и один с Куру.
OneWeb планирует к концу 2022 года развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Коммерческие услуги компания собирается начать предоставлять в конце 2021 года. В марте 2020 года компания, запустив 74 спутника, подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в размере более одного миллиарда долларов в OneWeb, спасая последнюю от банкротства, при этом каждая из сторон инвестирует по 500 миллионов долларов.
В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.
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Источник: запуск спутников "Гонец" перенесли на декабрь
 
РоссиявосточныйOneWebЗемляКосмос - РИА НаукаСоюзФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваБайконур (город)
 
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