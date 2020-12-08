https://ria.ru/20201208/zapusk-1588130756.html

Единственный в 2020 году запуск с Восточного отложен, рассказал источник

Единственный в 2020 году запуск с Восточного отложен, рассказал источник

Единственный в 2020 году космический запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2" с 36 британскими спутниками OneWeb отложен с 17 на 18 декабря по... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T03:11

2020-12-08T03:11

2020-12-08T03:11

россия

восточный

oneweb

земля

космос - риа наука

союз

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587464287_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_3d9302ca873108e8ae48ae7275ed56b8.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Единственный в 2020 году космический запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2" с 36 британскими спутниками OneWeb отложен с 17 на 18 декабря по причинам, не связанным с техникой, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли."Пуск перенесен на 18-е число", - сказал собеседник агентства.Эту информацию подтвердил другой источник.По их словам, перенос пуска на сутки не связан с техническими причинами. Однако истинная причина не называется.Это должен быть первый в 2020 году пуск с данного космодрома. Изначально в 2020 году планировалось четыре пуска со спутниками OneWeb, но из-за банкротства компании и пандемии они были отложены.Запуск проводится в рамках контракта, подписанного еще в 2015 году. Всего контракт предусматривал пуски 21 ракеты "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. В сентябре 2020 года OneWeb после реструктуризации из-за банкротства объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. К настоящему времени выполнено три пуска: два с Байконура и один с Куру.OneWeb планирует к концу 2022 года развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Коммерческие услуги компания собирается начать предоставлять в конце 2021 года. В марте 2020 года компания, запустив 74 спутника, подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в размере более одного миллиарда долларов в OneWeb, спасая последнюю от банкротства, при этом каждая из сторон инвестирует по 500 миллионов долларов.В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.

https://ria.ru/20201117/plesetsk-1584964356.html

https://ria.ru/20201123/pusk-1585853765.html

россия

восточный

земля

москва

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточный, oneweb, земля, космос - риа наука, союз, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, байконур (город)