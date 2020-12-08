https://ria.ru/20201208/zapret-1588223508.html
Попова оценила необходимость запрета массовых мероприятий из-за COVID-19
Попова оценила необходимость запрета массовых мероприятий из-за COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня в России нет тотального запрета на проведение мероприятий из-за COVID, и это, наверное, не нужно, но... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:54
2020-12-08T14:54
2020-12-08T15:02
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня в России нет тотального запрета на проведение мероприятий из-за COVID, и это, наверное, не нужно, но правила профилактики нужно соблюдать.Она отметила, что надо научиться жить в этой ситуации, не снижая качество жизни, воспитать навык четкого следования правилам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201201/razin-1587227086.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество