https://ria.ru/20201208/zapret-1588223508.html

Попова оценила необходимость запрета массовых мероприятий из-за COVID-19

Попова оценила необходимость запрета массовых мероприятий из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня в России нет тотального запрета на проведение мероприятий из-за COVID, и это, наверное, не нужно, но... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:54

2020-12-08T14:54

2020-12-08T15:02

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня в России нет тотального запрета на проведение мероприятий из-за COVID, и это, наверное, не нужно, но правила профилактики нужно соблюдать.Она отметила, что надо научиться жить в этой ситуации, не снижая качество жизни, воспитать навык четкого следования правилам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/razin-1587227086.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество