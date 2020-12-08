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Попова оценила необходимость запрета массовых мероприятий из-за COVID-19
Попова оценила необходимость запрета массовых мероприятий из-за COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня в России нет тотального запрета на проведение мероприятий из-за COVID, и это, наверное, не нужно, но... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:54
2020-12-08T15:02
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня в России нет тотального запрета на проведение мероприятий из-за COVID, и это, наверное, не нужно, но правила профилактики нужно соблюдать.Она отметила, что надо научиться жить в этой ситуации, не снижая качество жизни, воспитать навык четкого следования правилам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество

Попова оценила необходимость запрета массовых мероприятий из-за COVID-19

14:54 08.12.2020 (обновлено: 15:02 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова на торжественном открытии Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на торжественном открытии Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня в России нет тотального запрета на проведение мероприятий из-за COVID, и это, наверное, не нужно, но правила профилактики нужно соблюдать.

"Сегодня нет запрета тотального на проведение чего-либо... и, наверное, это и не нужно", - сказала Попова в эфире "Комсомольской правды".

Она отметила, что надо научиться жить в этой ситуации, не снижая качество жизни, воспитать навык четкого следования правилам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - Общество
 
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