https://ria.ru/20201208/zamorozka-1588207841.html

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года

Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:00

2020-12-08T14:00

2020-12-08T15:11

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общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.В пояснительной записке отмечается, что решение "не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования". По предварительной оценке, принятое решение в 2023 году уменьшит трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду на 669,3 миллиарда рублей.В конце сентября в Федерации независимых профсоюзов предложили отказаться от накопительной части пенсии. Комментируя эту идею, министр финансов Антон Силуанов заявил, что вопрос можно будет рассматривать после введения добровольной системы накоплений.ЦБ и Минфин в октябре 2019 года представили гарантированный пенсионный план — новую систему добровольных пенсионных накоплений, которая может заработать в 2021 году.

https://ria.ru/20201201/pensii-1587093185.html

https://ria.ru/20201208/pensiya-1588185087.html

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