https://ria.ru/20201208/zakonoproekt-1588197896.html

В Ленобласти одобрили законопроект о соцгарантиях жителям региона

В Ленобласти одобрили законопроект о соцгарантиях жителям региона

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили в первом чтении проект закона "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:20

2020-12-08T13:20

2020-12-08T13:20

ленинградская область

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153259/77/1532597747_0:63:3420:1987_1920x0_80_0_0_caa7ef8c6f18c44fbc2dfa8389c35ed4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили в первом чтении проект закона "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах Ленинградской области", который был разработан по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко и "команды 47", сообщил первый заместитель председателя регионального правительства, председатель областного комитета финансов Роман Марков.По его словам, законопроект представляет собой программный документ, после принятия которого область обретет новые стандарты для комфортного проживания людей. "Статьи закона затрагивают основные сферы жизни человека: здравоохранение, образование, социальную сферу, культуру, комфортную среду, жилье, трудоустройство, экологию. В каждой из них заявляются гарантии, а также способы их обеспечения к началу 2026 года", — пояснил собеседник агентства.Он пояснил, что в частности, в сфере здравоохранения, заложена гарантия доступности первичной медико-санитарной помощи независимо от размеров населенного пункта, его удаленности и количества проживающих в нем людей. Для этого до 2025 года будет создано не менее восьми врачебных амбулаторий и 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, до 2030 года будет построено и введено минимум восемь поликлиник. Также будет обеспечена постоянная работа не менее 64 передвижных медицинских комплексов для помощи населению. Также в качестве гарантий заявлено: прохождение диспансеризации не менее 70% граждан, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями льготников, современная диагностика и терапия. Еще одна проблема, которую решит закон в результате принятия — отказ от второй смены в школах. Это станет возможным с созданием минимум 15 и реновации не менее 15 школ до 2025 года.

https://ria.ru/20201208/byudzhet-1588168657.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко