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Ленинградская область
https://ria.ru/20201208/zakonoproekt-1588197896.html
В Ленобласти одобрили законопроект о соцгарантиях жителям региона
В Ленобласти одобрили законопроект о соцгарантиях жителям региона
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили в первом чтении проект закона "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:20
2020-12-08T13:20
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили в первом чтении проект закона "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах Ленинградской области", который был разработан по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко и "команды 47", сообщил первый заместитель председателя регионального правительства, председатель областного комитета финансов Роман Марков.По его словам, законопроект представляет собой программный документ, после принятия которого область обретет новые стандарты для комфортного проживания людей. "Статьи закона затрагивают основные сферы жизни человека: здравоохранение, образование, социальную сферу, культуру, комфортную среду, жилье, трудоустройство, экологию. В каждой из них заявляются гарантии, а также способы их обеспечения к началу 2026 года", — пояснил собеседник агентства.Он пояснил, что в частности, в сфере здравоохранения, заложена гарантия доступности первичной медико-санитарной помощи независимо от размеров населенного пункта, его удаленности и количества проживающих в нем людей. Для этого до 2025 года будет создано не менее восьми врачебных амбулаторий и 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, до 2030 года будет построено и введено минимум восемь поликлиник. Также будет обеспечена постоянная работа не менее 64 передвижных медицинских комплексов для помощи населению. Также в качестве гарантий заявлено: прохождение диспансеризации не менее 70% граждан, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями льготников, современная диагностика и терапия. Еще одна проблема, которую решит закон в результате принятия — отказ от второй смены в школах. Это станет возможным с созданием минимум 15 и реновации не менее 15 школ до 2025 года.
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александр дрозденко

В Ленобласти одобрили законопроект о соцгарантиях жителям региона

13:20 08.12.2020
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили в первом чтении проект закона "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах Ленинградской области", который был разработан по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко и "команды 47", сообщил первый заместитель председателя регионального правительства, председатель областного комитета финансов Роман Марков.
По его словам, законопроект представляет собой программный документ, после принятия которого область обретет новые стандарты для комфортного проживания людей.
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"Статьи закона затрагивают основные сферы жизни человека: здравоохранение, образование, социальную сферу, культуру, комфортную среду, жилье, трудоустройство, экологию. В каждой из них заявляются гарантии, а также способы их обеспечения к началу 2026 года", — пояснил собеседник агентства.
Он пояснил, что в частности, в сфере здравоохранения, заложена гарантия доступности первичной медико-санитарной помощи независимо от размеров населенного пункта, его удаленности и количества проживающих в нем людей. Для этого до 2025 года будет создано не менее восьми врачебных амбулаторий и 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, до 2030 года будет построено и введено минимум восемь поликлиник. Также будет обеспечена постоянная работа не менее 64 передвижных медицинских комплексов для помощи населению. Также в качестве гарантий заявлено: прохождение диспансеризации не менее 70% граждан, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями льготников, современная диагностика и терапия.
"В сфере образования одна из самых важных гарантий – это доступность детских садов.  Для этого будет создано не менее 50 детских садов до конца 2025 года, а также будет проводиться капитальный ремонт минимум пяти дошкольных организаций ежегодно",— отметил Марков. 
Еще одна проблема, которую решит закон в результате принятия — отказ от второй смены в школах. Это станет возможным с созданием минимум 15 и реновации не менее 15 школ до 2025 года.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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