https://ria.ru/20201208/zakon-1588223800.html
Путин подписал закон о нераскрытии данных о гособоронзаказе
Путин подписал закон о нераскрытии данных о гособоронзаказе
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, исключающий сведения о госзакупках по государственному оборонному заказу из планов и планов-графиков РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:56
2020-12-08T14:56
2020-12-08T14:56
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, исключающий сведения о госзакупках по государственному оборонному заказу из планов и планов-графиков госзакупок, чтобы минимизировать риски возможного раскрытия информации о гособоронзаказе в условиях действующих иностранных санкций.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон исключает закупки по государственному оборонному заказу из плана-графика закупок, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.Контроль за непревышением объема финансового обеспечения для осуществления таких закупок над объемом финансового обеспечения, утвержденным и доведенным до заказчика, осуществляется в порядке, установленном правительством.Ожидается, что принятие закона будет способствовать повышению эффективности закупок в условиях действующих санкций и минимизации рисков возможного раскрытия информации о государственном оборонном заказе в целом, путём ограничения круга лиц, имеющих доступ к этой информации.Ранее в апреле также был принят закон, который смягчает требования к госзакупкам в 2020 году в связи с новой коронавирусной инфекцией и исключает информацию о военных закупках из системы госзакупок.
https://ria.ru/20200918/gosoboronzakaz-1577445917.html
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владимир путин, общество
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, исключающий сведения о госзакупках по государственному оборонному заказу из планов и планов-графиков госзакупок, чтобы минимизировать риски возможного раскрытия информации о гособоронзаказе в условиях действующих иностранных санкций.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон исключает закупки по государственному оборонному заказу из плана-графика закупок, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.
Контроль за непревышением объема финансового обеспечения для осуществления таких закупок над объемом финансового обеспечения, утвержденным и доведенным до заказчика, осуществляется в порядке, установленном правительством.
Ожидается, что принятие закона будет способствовать повышению эффективности закупок в условиях действующих санкций и минимизации рисков возможного раскрытия информации о государственном оборонном заказе в целом, путём ограничения круга лиц, имеющих доступ к этой информации.
Ранее в апреле также был принят закон, который смягчает требования к госзакупкам в 2020 году в связи с новой коронавирусной инфекцией и исключает информацию о военных закупках из системы госзакупок.