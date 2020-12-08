https://ria.ru/20201208/zakon-1588223800.html

Путин подписал закон о нераскрытии данных о гособоронзаказе

Путин подписал закон о нераскрытии данных о гособоронзаказе

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, исключающий сведения о госзакупках по государственному оборонному заказу из планов и планов-графиков РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:56

2020-12-08T14:56

2020-12-08T14:56

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, исключающий сведения о госзакупках по государственному оборонному заказу из планов и планов-графиков госзакупок, чтобы минимизировать риски возможного раскрытия информации о гособоронзаказе в условиях действующих иностранных санкций.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон исключает закупки по государственному оборонному заказу из плана-графика закупок, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.Контроль за непревышением объема финансового обеспечения для осуществления таких закупок над объемом финансового обеспечения, утвержденным и доведенным до заказчика, осуществляется в порядке, установленном правительством.Ожидается, что принятие закона будет способствовать повышению эффективности закупок в условиях действующих санкций и минимизации рисков возможного раскрытия информации о государственном оборонном заказе в целом, путём ограничения круга лиц, имеющих доступ к этой информации.Ранее в апреле также был принят закон, который смягчает требования к госзакупкам в 2020 году в связи с новой коронавирусной инфекцией и исключает информацию о военных закупках из системы госзакупок.

https://ria.ru/20200918/gosoboronzakaz-1577445917.html

https://ria.ru/20200521/1571771024.html

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владимир путин, общество