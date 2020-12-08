В Киеве "разрешили задержать" замдиректора Погранслужбы ФСБ
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанки рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева "разрешил задержать" заместителя директора Пограничной службы ФСБ РФ, руководителя департамента береговой охраны Геннадия Медведева, которого ранее заочно уведомили о подозрении, по делу о "захвате" украинских кораблей с экипажем в Керченском проливе в 2018 году, передает во вторник агентство "РБК-Украина".
Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что украинская сторона намерена требовать материальной и моральной компенсации по инциденту в Керченском проливе. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал фарсом намерение Киева подать в суд на Россию и получить компенсацию за инцидент в Керченском проливе.
"На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения подозреваемого", - говорится в материалах суда, которые есть в распоряжении агентства.
При этом уточняется, что Служба безопасности Украины подозревает Медведева "в организации захвата трех украинских военных кораблей с экипажем в Керченском проливе осенью 2018 года". Отмечается, что он был заочно уведомлен о подозрении 27 ноября 2018 года, соответствующий документ украинские правоохранители направили по почте в ФСБ РФ.
Кроме того, в Службе безопасности объявили Медведева в розыск, правоохранители обратились в суд в Киеве с ходатайством о разрешении его задержания. Суд просьбу удовлетворил, решение обжалованию не подлежит.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.