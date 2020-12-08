https://ria.ru/20201208/zaderzhanie-1588166170.html

Зампреда правительства Бурятии Мишенина задержали

Зампреда правительства Бурятии Мишенина задержали

Заместитель председателя правительства Бурятии Алексей Мишенин задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:18

2020-12-08T11:18

2020-12-08T11:18

республика бурятия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 8 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Бурятии Алексей Мишенин задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства."Обыски проводит ФСБ. Мишенин задержан. Претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода", - сказал собеседник агентства.Мишенин был назначен зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию в марте 2019 года. Он родился в 1979 году. Восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до замдиректора. В 2011 году стал генеральным директором завода. С ноября 2015 года по декабрь 2018 года занимал должность министра промышленности и торговли Бурятии.

https://ria.ru/20201208/vzyatka-1588134752.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия