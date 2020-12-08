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Зампреда правительства Бурятии Мишенина задержали
Зампреда правительства Бурятии Мишенина задержали
Заместитель председателя правительства Бурятии Алексей Мишенин задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:18
2020-12-08T11:18
республика бурятия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 8 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Бурятии Алексей Мишенин задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства."Обыски проводит ФСБ. Мишенин задержан. Претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода", - сказал собеседник агентства.Мишенин был назначен зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию в марте 2019 года. Он родился в 1979 году. Восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до замдиректора. В 2011 году стал генеральным директором завода. С ноября 2015 года по декабрь 2018 года занимал должность министра промышленности и торговли Бурятии.
https://ria.ru/20201208/vzyatka-1588134752.html
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республика бурятия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Зампреда правительства Бурятии Мишенина задержали

11:18 08.12.2020
 
© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / ФСБ РФ
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 8 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Бурятии Алексей Мишенин задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
"Обыски проводит ФСБ. Мишенин задержан. Претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода", - сказал собеседник агентства.
Мишенин был назначен зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию в марте 2019 года. Он родился в 1979 году. Восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до замдиректора. В 2011 году стал генеральным директором завода. С ноября 2015 года по декабрь 2018 года занимал должность министра промышленности и торговли Бурятии.
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Республика БурятияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
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