https://ria.ru/20201208/zaderzhanie-1588166170.html
Зампреда правительства Бурятии Мишенина задержали
Зампреда правительства Бурятии Мишенина задержали
Заместитель председателя правительства Бурятии Алексей Мишенин задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:18
2020-12-08T11:18
2020-12-08T11:18
республика бурятия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 8 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Бурятии Алексей Мишенин задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства."Обыски проводит ФСБ. Мишенин задержан. Претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода", - сказал собеседник агентства.Мишенин был назначен зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию в марте 2019 года. Он родился в 1979 году. Восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до замдиректора. В 2011 году стал генеральным директором завода. С ноября 2015 года по декабрь 2018 года занимал должность министра промышленности и торговли Бурятии.
https://ria.ru/20201208/vzyatka-1588134752.html
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республика бурятия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия