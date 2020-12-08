Югра примет чемпионаты России по биатлону и тяжелой атлетике в 2021 году
© Администрация НефтеюганскаСтела "Древо жизни" в Нефтеюганске, посвященной детям, погибшим в крупном ДТП под Ханты-Мансийском в конце 2016 года
© Администрация Нефтеюганска
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 дек - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в 2021 году примет чемпионаты России по биатлону и тяжелой атлетике, и если соревнования пройдут со зрителями, будет использоваться система сканирования QR-кодов, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Информация была озвучена на заседании организационного комитета по подготовке и проведению межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий в Югре, которое провела губернатор округа Наталья Комарова. Уточняется, что в ходе заседания временно исполняющая обязанности директора департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух сообщила об ориентировочных сроках проведения соревнований федерального уровня в регионе в 2021 году.
"Так, чемпионат России по биатлону по неолимпийским дисциплинам состоится 8-15 марта 2021 года, чемпионат России по биатлону по олимпийским дисциплинам запланирован на 29 марта - 5 апреля 2021 года, чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин пройдет 1-10 июня 2021 года", - говорится в сообщении.
Глава региона поручила департаменту спорта при улучшении эпидемиологической обстановки, если соревнования пройдут со зрителями, применить для их регистрации на турнирах систему сканирования QR-кодов. Это позволит информировать зрителей о возможных контактах с гражданами, которые могли быть носителями коронавируса и также присутствовали на соревнованиях, пояснили в департаменте общественных и внешних связей.
Размещение QR-кодов для регистрации посетителей организаций спорта и общепита на фоне ситуации с распространением коронавируса в Югре началось в конце ноября. Процедура регистрации посетителей максимально упрощена: на входе им необходимо отсканировать код при помощи телефона, после чего они будут автоматически зарегистрированы в государственной информационной системе "Цифровое уведомление". Свои персональные данные сообщать или вводить в систему не требуется.