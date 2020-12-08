https://ria.ru/20201208/yugra-1588197297.html

Югра примет чемпионаты России по биатлону и тяжелой атлетике в 2021 году

Югра примет чемпионаты России по биатлону и тяжелой атлетике в 2021 году

Ханты-Мансийский автономный округ в 2021 году примет чемпионаты России по биатлону и тяжелой атлетике, и если соревнования пройдут со зрителями, будет... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:18

2020-12-08T13:18

2020-12-08T13:18

ханты-мансийский автономный округ

софья конух

наталья комарова

биатлон

олимпийские игры

спорт

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 дек - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в 2021 году примет чемпионаты России по биатлону и тяжелой атлетике, и если соревнования пройдут со зрителями, будет использоваться система сканирования QR-кодов, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.Информация была озвучена на заседании организационного комитета по подготовке и проведению межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий в Югре, которое провела губернатор округа Наталья Комарова. Уточняется, что в ходе заседания временно исполняющая обязанности директора департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух сообщила об ориентировочных сроках проведения соревнований федерального уровня в регионе в 2021 году.Глава региона поручила департаменту спорта при улучшении эпидемиологической обстановки, если соревнования пройдут со зрителями, применить для их регистрации на турнирах систему сканирования QR-кодов. Это позволит информировать зрителей о возможных контактах с гражданами, которые могли быть носителями коронавируса и также присутствовали на соревнованиях, пояснили в департаменте общественных и внешних связей.Размещение QR-кодов для регистрации посетителей организаций спорта и общепита на фоне ситуации с распространением коронавируса в Югре началось в конце ноября. Процедура регистрации посетителей максимально упрощена: на входе им необходимо отсканировать код при помощи телефона, после чего они будут автоматически зарегистрированы в государственной информационной системе "Цифровое уведомление". Свои персональные данные сообщать или вводить в систему не требуется.

https://ria.ru/20201208/terrorizm-1588140534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья конух, наталья комарова, биатлон, олимпийские игры, спорт