https://ria.ru/20201208/yanukovich-1588229708.html

Янукович хочет участвовать в рассмотрении ходатайства о его аресте

Янукович хочет участвовать в рассмотрении ходатайства о его аресте

Бывший президент Украины Виктор Янукович просит Печерский районный суд Киева обеспечить его участие в заседании по рассмотрению ходатайства о заочном избрании... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:21

2020-12-08T15:21

2020-12-08T16:13

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КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович просит Печерский районный суд Киева обеспечить его участие в заседании по рассмотрению ходатайства о заочном избрании ему меры пресечения по делу "евромайдана", которое состоится в среду по видеосвязи, сообщила во вторник пресс-служба адвокатского обьединения Aver Leх, представляющего интересы экс-главы государства.Киевский апелляционный суд ранее отменил заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу "евромайдана" и назначил новое рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста в суде первой инстанции.Отмечается, что заседание суда по рассмотрению ходатайства об аресте Януковича состоится в среду в 14.45 (15.45 мск). "Также передаем суду и будем требовать публичного изучения 15 томов материалов, подтверждающих причастность к расстрелам на майдане реальных убийц – представителей постмайданной власти", - цитирует адвоката Виталия Сердюка пресс-служба. Кроме того, защита экс-президента требует привлечь к участию в судебном процессе всех потерпевших в данном деле.Ранее бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от нынешнего главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского.Печерский районный суд Киева в мае заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана" на два месяца - до 10 июля. Его подозревают в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году. Защита экс-президента подала апелляцию на это решение, требуя отменить заочный арест.Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (площадь Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБ Александр Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБ Владимира Тоцкого по делу о событиях на площади Независимости в 2014 году.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

https://ria.ru/20200711/1574164229.html

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виталий сердюк, сергей пашинский, юрий луценко, украина, евромайдан, виктор янукович, киев, в мире