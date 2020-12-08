Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20201208/yakutsk-1588147303.html
В Якутске начнут реализацию трехлетнего плана благоустройства города
В Якутске начнут реализацию трехлетнего плана благоустройства города
Власти Якутска с 2021 года начнут реализацию трехлетнего плана благоустройства и озеленения города, в 2021 году на эти цели будет выделено свыше 180 миллионов... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:40
2020-12-08T09:40
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
якутск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 8 дек – РИА Новости. Власти Якутска с 2021 года начнут реализацию трехлетнего плана благоустройства и озеленения города, в 2021 году на эти цели будет выделено свыше 180 миллионов рублей из местного бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружной администрации.Как отметили в мэрии, главной целью трехлетнего плана благоустройства Якутска является повышение качества жизни населения.На сегодня документ утвержден распоряжением окружной администрации и прошел первое чтение в городской думе."По информации департамента финансов окружной администрации, на мероприятия трехлетия благоустройства и озеленения в городе Якутске в 2021 году будет выделено свыше 184 миллионов рублей, в 2021 году – более 220 миллионов рублей, а в 2023 году бюджет города выделит свыше 193 миллионов рублей. Больше всего средств уйдет на ремонт тротуаров и реконструкцию дорог для устройства доступной среды для маломобильных групп населения, а также на реализацию программы "Светлая столица", - рассказали в пресс-службе.Городские власти планируют в течение трех лет провести масштабную работу по благоустройству и озеленению дворов, ремонту тротуаров, решить вопросы с ливневой канализацией. Кроме того, в Якутске пройдут мероприятия по привлечению самих жителей к облагораживанию территорий. С 2022 года в городе запланированы форум "Урбанистика северных городов", фестиваль "Современность", фестиваль для молодых скульпторов, художников, дизайнеров и архитекторов, направленный на создание различных арт-объектов, муралов, инсталляций, скульптур в городской среде, а также фестиваль граффити и другое.
https://ria.ru/20201208/elektroparkovka-1587706270.html
https://ria.ru/20201007/yakutiya-1578573751.html
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), якутск, общество

В Якутске начнут реализацию трехлетнего плана благоустройства города

09:40 08.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 8 дек – РИА Новости. Власти Якутска с 2021 года начнут реализацию трехлетнего плана благоустройства и озеленения города, в 2021 году на эти цели будет выделено свыше 180 миллионов рублей из местного бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружной администрации.
Как отметили в мэрии, главной целью трехлетнего плана благоустройства Якутска является повышение качества жизни населения.
Электропарковка для работы в условиях Крайнего Севера - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
08:00Хорошие новости
В Якутии создали мобильную электропарковку для Крайнего Севера
На сегодня документ утвержден распоряжением окружной администрации и прошел первое чтение в городской думе.
"По информации департамента финансов окружной администрации, на мероприятия трехлетия благоустройства и озеленения в городе Якутске в 2021 году будет выделено свыше 184 миллионов рублей, в 2021 году – более 220 миллионов рублей, а в 2023 году бюджет города выделит свыше 193 миллионов рублей. Больше всего средств уйдет на ремонт тротуаров и реконструкцию дорог для устройства доступной среды для маломобильных групп населения, а также на реализацию программы "Светлая столица", - рассказали в пресс-службе.
Лесные пожары на территории Якутии - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 10:52Республика Саха (Якутия)
Депутат Госдумы поможет Якутии увеличить финансирование борьбы с пожарами
Городские власти планируют в течение трех лет провести масштабную работу по благоустройству и озеленению дворов, ремонту тротуаров, решить вопросы с ливневой канализацией. Кроме того, в Якутске пройдут мероприятия по привлечению самих жителей к облагораживанию территорий. С 2022 года в городе запланированы форум "Урбанистика северных городов", фестиваль "Современность", фестиваль для молодых скульпторов, художников, дизайнеров и архитекторов, направленный на создание различных арт-объектов, муралов, инсталляций, скульптур в городской среде, а также фестиваль граффити и другое.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)ЯкутскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:37В СПЧ рассказали о повестке встречи с Путиным
17:37Гинцбург оценил ограничения на прием алкоголя при вакцинации от COVID-19
17:36РФПИ назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
17:32Краснов рассказал, как ловят тех, кто "просит порешать вопросы"
17:30Генпрокуратура будет строже отслеживать взыскание ущерба от коррупции
17:28Ученые назвали эффективный способ борьбы с коронавирусом
17:27Украина готова выпускать "Спутник V" для третьих стран, заявил Медведчук
17:26Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии
17:25В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой
17:24Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
17:24На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
17:23Названа культурная столица Европы-2025
17:23Путина попросили помочь с демаркацией армяно-азербайджанской границы
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
Лента новостейМолния