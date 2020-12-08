https://ria.ru/20201208/yakutsk-1588147303.html

В Якутске начнут реализацию трехлетнего плана благоустройства города

В Якутске начнут реализацию трехлетнего плана благоустройства города

Власти Якутска с 2021 года начнут реализацию трехлетнего плана благоустройства и озеленения города, в 2021 году на эти цели будет выделено свыше 180 миллионов... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T09:40

2020-12-08T09:40

2020-12-08T09:40

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

якутск

общество

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ЯКУТСК, 8 дек – РИА Новости. Власти Якутска с 2021 года начнут реализацию трехлетнего плана благоустройства и озеленения города, в 2021 году на эти цели будет выделено свыше 180 миллионов рублей из местного бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружной администрации.Как отметили в мэрии, главной целью трехлетнего плана благоустройства Якутска является повышение качества жизни населения.На сегодня документ утвержден распоряжением окружной администрации и прошел первое чтение в городской думе."По информации департамента финансов окружной администрации, на мероприятия трехлетия благоустройства и озеленения в городе Якутске в 2021 году будет выделено свыше 184 миллионов рублей, в 2021 году – более 220 миллионов рублей, а в 2023 году бюджет города выделит свыше 193 миллионов рублей. Больше всего средств уйдет на ремонт тротуаров и реконструкцию дорог для устройства доступной среды для маломобильных групп населения, а также на реализацию программы "Светлая столица", - рассказали в пресс-службе.Городские власти планируют в течение трех лет провести масштабную работу по благоустройству и озеленению дворов, ремонту тротуаров, решить вопросы с ливневой канализацией. Кроме того, в Якутске пройдут мероприятия по привлечению самих жителей к облагораживанию территорий. С 2022 года в городе запланированы форум "Урбанистика северных городов", фестиваль "Современность", фестиваль для молодых скульпторов, художников, дизайнеров и архитекторов, направленный на создание различных арт-объектов, муралов, инсталляций, скульптур в городской среде, а также фестиваль граффити и другое.

https://ria.ru/20201208/elektroparkovka-1587706270.html

https://ria.ru/20201007/yakutiya-1578573751.html

республика саха (якутия)

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), якутск, общество